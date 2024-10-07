Многие выбрасывают часть урожая из-за неверных методов хранения, однако, с правильными советами можно сохранить не только плоды, но и деньги.

Хранение урожая свеклы может стать настоящей проблемой для дачников, особенно, когда речь идет о сохранении вкуса и качества.

Прежде чем начать хранить свеклу, важно правильно подготовить ее на грядке. Выбирайте только здоровые плоды без изъянов; большие и поврежденные лучше употребить сразу. Кожа должна быть гладкой, чтобы предотвратить порчу.

Перед хранением срежьте ботву, оставляя небольшой хвостик. Будьте осторожны, чтобы не повредить свеклу; если порвет мягкую часть, такой плод также нужно съесть. Дайте свекле просохнуть на солнце один день, а затем два дня в тени.

Оптимальные условия для хранения – температура чуть выше нуля и влажность не более 90%. Подвал – идеальное место для этого. Сложите свеклу в ящики, пересыпая ее песком, или храните в сетках. В квартире ситуация более сложная: балкон с утеплением или прохладный амбар могут стать спасительными. Холодильник тоже подходит, но ограниченное пространство может быть проблемой.

Не забывайте о вентиляции: без нее появится плесень. А еще можно воспользоваться "дедовским" методом. Разведите глину с водой до густоты сметаны, окуните свеклу в смесь и высушите. Хранение в глине позволит сохранить вкусовые качества до 9 месяцев!

Благодаря этим простым советам, вы сможете наслаждаться вкусом своего урожая в течение всей зимы!

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