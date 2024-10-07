Многие начинают сеять лук из покупных семян, но выращивание собственного материала является более выгодным и безопасным вариантом.

В октябре самое время выращивать лук из своих семян.

Осенняя посадка лука – это не только способ сэкономить, но и возможность получить свежий посадочный материал. Многие огородники сталкиваются с проблемой, когда лук идет в стрелки, но эту ситуацию можно обратить в свою пользу, используя стрелки для получения семян. Лучше сажать осенью головки диаметром до 1 см. Для получения семян также подойдут большие луковицы – от 2 см в диаметре.

Посадку следует проводить, когда температура снизится до 0-2°C, обычно в конце октября. Грядку необходимо подготовить: внести фосфорные удобрения, раскислить землю мелом или золой. Рекомендуется сделать ямки заранее, чтобы избежать работы по подмерзшей земле. Луковицы углубляют на 5-6 см, а затем покрывают грядку листьями или соломой, чтобы защитить от ветра.

При весенней посадке важно учесть риски зимовки луковиц: они могут сгнить, замерзнуть или стать жертвой грызунов. Поэтому некоторые овощеводы оставляют здоровые луковицы в теплом месте на хранение, а в декабре кладут их в холодильник для пуска корней. Когда появятся корни, лук высаживают в горшок, не углубляя. Затем удерживают в холодном темном месте до появления листьев.

Благодаря этим советам каждый может обеспечить себя собственными семенами лука и уменьшить расходы на семенной материал в будущем!

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