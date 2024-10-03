Малина растет, наверное, на каждом садовом участке, поэтому важно знать, как защитить кусты от болезней.

Однако не всегда малина дает нам желаемое, ее обилию часто болезни малины, узнайте, как защитить кусты от болезней.

Здесь необходимо знать, что делать, ведь если с некоторыми болезнями малины можно и нужно бороться, то в других отношениях лучше не тратить время и просто заменить посадки.

Как защитить малину от болезней:

1. Хлороз, другое название — известковый, карбонатный хлороз.

Эта болезнь малины проявляется в виде осветления верхних листьев, при этом жилки остаются зелеными.

Как защитить, если у малины железный хлороз? Улучшить воздухопроницаемость и водопроницаемость тяжелых почв. Провести мульчирование.

2. Дидимелла, второе название — пурпурная стеблевая пятнистость малины.

Эта болезнь малины распространяется с зараженной рассадой. Обычно садоводы замечают его, когда болезнь проявляется в виде своеобразного треугольного пятна на листьях от края листовой пластины до середины.

Как защитить малину? Не допускайте чрезмерного разрастания растения.

Своевременно удаляйте плодовые почки. Своевременно удаляйте зараженные побеги.

3. Вирус мозаики — вирусное заболевание. Распространяется тлями и посадочным материалом.

Излечить эту болезнь невозможно. Мраморность листьев. В тяжелых случаях листья могут деформироваться. Ягоды малины становятся безвкусными и одревесневают.

Постепенное ухудшение состояния кустов. Пораженные растения малины могут отставать в росте; кусты увядают в морозные зимы.

4. Желтое увядание, другое название вертициллеза — ВИЛТ. Гриб поражает корни растения. Болезнь распространяется по сосудистой системе, закупоривая ее. В результате пораженные корни малины загнивают, а надземная часть увядает и засыхает.

Как защитить малину? Своевременно удалять (вместе с остатками почвы) и сжигать погибшие кусты. При обширном заражении рассыпать под корни 0,2% раствор порошкообразного азола.

Источник: thumbgarden.

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