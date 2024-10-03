Если вы до сих пор не подкармливали свои деревья, вы можете задаться вопросом, чем подкормить яблони осенью и подготовить сад к новому урожаю.

Чтобы яблоня оставалась в отличной форме, подкормка осенью должна быть регулярным процессом по мере роста дерева, чтобы стимулировать здоровый рост, цветение и плодоношение.

Есть выбор удобрения яблонь, в первую очередь, в зависимости от типа, поскольку доступные удобрения либо органические, либо синтетические.

Какой из них использовать, решать садоводу, однако, есть плюсы и минусы для обоих вариантов.

Чем подкормить яблони осенью?

Синтетические удобрения обеспечивают быстрый приток питательных веществ для яблонь, но эти питательные вещества быстро теряются из почвы и требуют многократного применения в течение сезона.

Органические удобрения имеют более широкий спектр питательных веществ и могут улучшить здоровье почвы.

Органические удобрения являются предпочтительным вариантом для яблонь, хотя их питательный состав часто имеет более низкую концентрацию, чем синтетические.

Несмотря на то, что они не работают так быстро, они приносят больше пользы здоровью дерева и почвы с течением времени.

Идеальное удобрение для яблони — сбалансированное универсальное удобрение с соотношением азота, фосфора и калия 10-10-10.

Другие хорошие варианты — удобрения яблонь осенью, специально разработанные для фруктовых деревьев со сбалансированным составом трех основных питательных веществ.

Как правило, осенью можно безопасно применять удобрения и корректоры pH для плодовых культур, за исключением азота.

Большинства источников азота следует избегать для подкормки осенью, поскольку они могут стимулировать нежелательный рост новых растений, если их применять до того, как растения войдут в состояние покоя, и могут вымываться из почвы со снегом и дождем до следующего вегетационного периода.

Исключением являются богатый азотом компост и компостированный навоз.

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