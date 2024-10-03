Правильное удобрение имеет решающее значение для максимального урожая плодовых деревьев, таких как яблони и другие косточковые.

Знание того, чем подкормить плодовые деревья в октябре, имеет важное значение для оптимального роста и производительности.

Плодовые деревья получают пользу от сбалансированных питательных веществ, предоставляемых удобрениями, подобранными с учетом их потребностей.

Чем подкормить плодовые деревья в октябре? Правила хорошего урожая от садоводов.

Органические удобрения, такие как куриный помет и компост, способствуют устойчивому росту и здоровому производству плодов, не рискуя негативными последствиями избытка азота, которые могут привести к таким проблемам, как бактериальный ожог или горькая ямчатость.

Что касается мульчирования плодовых деревьев, то его лучше всего применять в середине-конце весны и осенью.

В течение первых нескольких лет ежегодно мульчируйте недавно посаженные деревья объемными органическими материалами, такими как хорошо перепревший навоз, лиственный перегной, солома или садовый компост.

Такая практика сохраняет влагу и борется с сорняками. Помните, мульча дополняет, а не заменяет удобрения плодовых деревьев.

Ежегодное получение обильного урожая означает, что плодовые деревья могут поглощать питательные вещества, доступные им в почве .

Разбросать несколько горстей удобрения вокруг оснований плодовых деревьев и внести его в почву — это быстрая и легкая работа, которая более чем окупает усилия.

Просто убедитесь, что почва влажная, и это можно сделать в любое время.

Идеально подойдет сбалансированное гранулированное удобрение для плодовых деревьев, — оно насытит почву тремя необходимыми растениям питательными веществами (NPK или азот, фосфор и калий).

Если вы чувствуете, что плодоношение начинает снижаться, вашим деревьям или кустам может потребоваться подкормка калием, в этом случае вы можете использовать что-то вроде удобрения для роз, сульфата калия или гранулированного куриного помета , все они богаты этим питательным веществом.

Источник: theenglishgarden.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.