Давайте подробнее рассмотрим, как и когда посадить ежевику осенью саженцами в вашем саду в этом сезоне и то, чего можно ожидать от нее в ближайшие годы.

Опытные садоводы рассказали, как и когда посадить ежевику осенью саженцами, чтобы получить быстрый урожай.

В зависимости от климата ежевику можно сажать поздней осенью, желательно, когда корни находятся в состоянии покоя.

Как и когда посадить ежевику осенью саженцами?

Ежевика любит много солнца, влаги и плодородную почву. Если она не получает то, что ей нужно там, где она находится, есть большая вероятность, что она просто вырастет в том направлении, где она это найдет.

Выберите место для посадки сажанцев ежевики, которое получает не менее 6-8 часов прямого солнечного света.

Климат оказывает некоторое влияние на то, в какое время года сажать ежевику. Хотя в теплом климате сажать ежевику осенью вполне нормально, весна — более универсальное рекомендуемое время для посадки.

Основная цель — посадить ежевику осенью, пока ее корни и побеги находятся в состоянии покоя. Ежевику не нужно сажать глубоко, поэтому выкопайте яму в 1,5 раза шире корневого кома и такой же глубины.

Ежевике нужно много воды, особенно во время цветения и созревания ягод. Недостаток воды может остановить производство плодов, поэтому обязательно поливайте часто, как только увидите, что растение заложило бутоны.

Добавление толстого слоя мульчи вокруг основания ежевики поможет удержать влагу и защитить новые корни.

Поскольку сорта с молодыми сажанцами ежевики выведены для цветения на молодых побегах, они будут плодоносить дважды в год после первого года жизни.

Источник: epicgardening.

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