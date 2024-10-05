С наступлением осени дачники сталкиваются с множеством задач, и подготовка малины к зимнему периоду является одной из важнейших.

Правильный уход за кустами малины может оказать существенное влияние на урожай следующего сезона, поэтому не стоит игнорировать эти советы.

Основным этапом осеннего ухода есть обрезка малины. Эта процедура имеет несколько важнейших целей. Во-первых, садоводы должны избавиться от старых и больных побегов, которые уже не смогут плодоносить. Во-вторых, оставив только сильные и здоровые побеги можно значительно увеличить урожайность.

Прореживание не только улучшает качество ягод, но и предотвращает расход растения на слабые побеги. Обрезку желательно осуществить до конца сентября, чтобы не опоздать.

Убирать старые побеги нужно, срезая их до корней, ведь даже небольшие пни могут дать новые ростки. Далее следует укоротить верхушки веток на 10-20 сантиметров.

Очистка малинника является неотъемлемой частью подготовки к зиме. Все опавшие листья необходимо собрать и сжечь, поскольку они могут быть источником заболеваний и вредителей. Удаление остатков листьев из побегов – еще один важный этап, но это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить почки.

Не менее важно мульчирование малинника. Дачники должны соорудить заграждение для снега, которое обеспечит оптимальные условия и предотвращает его выдувание. Поверхность малинника рекомендуется покрыть слоем гноя толщиной около 10 сантиметров – этого хватит, чтобы корни не промерзли.

Следует также обратить внимание на ремонтантные сорта малины. Они отличаются тем, что их урожай можно собирать до наступления холодов, поэтому не стоит торопиться с обрезкой. Обрезку ремонтантных сортов обычно производят в ноябре, и во время этого процесса нужно удалить все побеги, срезая их у самой почвы.

Правильный уход за малиной осенью – это залог богатого урожая в следующем году.

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