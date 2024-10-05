Одним из самых эффективных средств для обработки сада осенью является бордоская смесь. Этот фунгицид прекрасно справляется с грибковыми заболеваниями, такими как парша, мучнистая роса и плодовая гниль. Рекомендуется использовать 3% раствор бордоской смеси после опадания листьев, чтобы максимально защитить деревья от возможных заболеваний.
Еще одним важным компонентом осеннего ухода является мочевина (карбамид). Этот универсальный препарат не только уничтожает зимующих вредителей и патогены, но также служит отличным азотным удобрением. Для обработки деревьев и приствольных кругов мочевину следует разводить в пропорции 500-700 г на 10 литров воды. Это не только поможет уничтожить вредителей, но и снабдит растения важными элементами для будущего роста.
Оптимальное время для осенней обработки – это конец октября и начало ноября, когда деревья уже находятся в состоянии покоя, а все листья опали. Это снижает риск повреждения растений во время обработки.
Несколько рекомендаций по проведению обработки:
- Перед использованием всегда читайте инструкцию к препаратам.
- Обработку следует проводить в сухую и безветренную погоду во избежание смывания раствора дождем.
- Защищайте руки и глаза во время опрыскивания.
- После завершения работ тщательно мойте руки с мылом.
- Используйте разные опрыскиватели для удобрений и пестицидов, чтобы избежать нежелательного смешивания.
Не забывайте об этих простых, но эффективных советах – и ваш сад будет радовать вас своей красотой и урожаем.
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