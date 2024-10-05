Именно осенью следует защитить растения в вашем саду от вредителей и болезней, которые могут укрываться в опавших листьях, коре деревьев и даже в почве.

Одним из самых эффективных средств для обработки сада осенью является бордоская смесь. Этот фунгицид прекрасно справляется с грибковыми заболеваниями, такими как парша, мучнистая роса и плодовая гниль. Рекомендуется использовать 3% раствор бордоской смеси после опадания листьев, чтобы максимально защитить деревья от возможных заболеваний.

мучнистая роса

Еще одним важным компонентом осеннего ухода является мочевина (карбамид). Этот универсальный препарат не только уничтожает зимующих вредителей и патогены, но также служит отличным азотным удобрением. Для обработки деревьев и приствольных кругов мочевину следует разводить в пропорции 500-700 г на 10 литров воды. Это не только поможет уничтожить вредителей, но и снабдит растения важными элементами для будущего роста.

Оптимальное время для осенней обработки – это конец октября и начало ноября, когда деревья уже находятся в состоянии покоя, а все листья опали. Это снижает риск повреждения растений во время обработки.

удобрение

Несколько рекомендаций по проведению обработки:

  1. Перед использованием всегда читайте инструкцию к препаратам.
  2. Обработку следует проводить в сухую и безветренную погоду во избежание смывания раствора дождем.
  3. Защищайте руки и глаза во время опрыскивания.
  4. После завершения работ тщательно мойте руки с мылом.
  5. Используйте разные опрыскиватели для удобрений и пестицидов, чтобы избежать нежелательного смешивания.

Не забывайте об этих простых, но эффективных советах – и ваш сад будет радовать вас своей красотой и урожаем.

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