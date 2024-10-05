Одним из самых эффективных средств для обработки сада осенью является бордоская смесь. Этот фунгицид прекрасно справляется с грибковыми заболеваниями, такими как парша, мучнистая роса и плодовая гниль. Рекомендуется использовать 3% раствор бордоской смеси после опадания листьев, чтобы максимально защитить деревья от возможных заболеваний.

Еще одним важным компонентом осеннего ухода является мочевина (карбамид). Этот универсальный препарат не только уничтожает зимующих вредителей и патогены, но также служит отличным азотным удобрением. Для обработки деревьев и приствольных кругов мочевину следует разводить в пропорции 500-700 г на 10 литров воды. Это не только поможет уничтожить вредителей, но и снабдит растения важными элементами для будущего роста.

Оптимальное время для осенней обработки – это конец октября и начало ноября, когда деревья уже находятся в состоянии покоя, а все листья опали. Это снижает риск повреждения растений во время обработки.

Несколько рекомендаций по проведению обработки:

Перед использованием всегда читайте инструкцию к препаратам. Обработку следует проводить в сухую и безветренную погоду во избежание смывания раствора дождем. Защищайте руки и глаза во время опрыскивания. После завершения работ тщательно мойте руки с мылом. Используйте разные опрыскиватели для удобрений и пестицидов, чтобы избежать нежелательного смешивания.

Не забывайте об этих простых, но эффективных советах – и ваш сад будет радовать вас своей красотой и урожаем.