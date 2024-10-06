Садоводы, стремящиеся добиться успеха в выращивании плодов, должны знать, чем и когда подкормить свои яблони.

Правильная подкормка осенью не только поможет деревьям подготовиться к холодам, но и обеспечит хороший урожай в следующем году.

Одним из важнейших шагов в осеннем уходе за плодовыми деревьями является использование минеральных и органических удобрений. Для яблонь, которые еще молоды, и уже приносящих плоды, нужно применять различные составы удобрений.

Фосфорно-калийные удобрения, такие как суперфосфат являются идеальным выбором для этих целей. Суперфосфат содержит фосфорную кислоту, которая является ключевой для развития корневой системы и плодоношения. Следует выбирать составы из 20%, или двойным содержанием фосфора (до 50%).

Для тех, кто имеет кислую почву, следует обратить внимание на хлористый калий, содержащий 60% калия, или сульфат калия, который предоставляет не только калий, но и магний, кальций и серу. Древесная пепел также является отличным вариантом удобрения, поскольку он богат калием и другими микроэлементами, необходимыми для здоровья деревьев.

Осенняя подкормка обычно происходит в начале осени. В этот период садоводы используют сернокислый калий, поскольку удобрения, содержащие азот, не рекомендуется вносить осенью – это может повредить деревьям в период морозов.

Когда вы решили подкормить свои яблони, важно соблюдать несколько правил. Удобрения нужно вносить в приствольные круги, поскольку органика может обжечь корни. Садоводы рекомендуют перемещать удобрения к выкопанным лункам по периметру кроны для деревьев, которые уже дают плоды не первый год. Также, чтобы уменьшить кислотность почвы, полезно добавить 400 г извести или мела.

После внесения удобрений, мульчирование приствольных кругов перегноем или компостом является отличным способом удержания влаги и улучшения качества почвы. Еще одно правило — подкормка колоновидных яблонь осенью не производится, поскольку у них есть свои специфические потребности.

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