Опытные садоводы раскрыли условия выращивания, и как правильно посадить виноград осенью для быстрого урожая.

Как правильно посадить виноград осенью?

Аспект «Солнечный свет» особенно важен для созревания винограда, а также для сохранения растений здоровыми и энергичными.

Почва для винограда подходит любая, но хорошо дренированная, она может вырастить виноградную лозу.

Виноград - это теплолюбивое растения, которые лучше всего себя чувствуют в теплых, не подверженных заморозкам местах.

После того, как виноград укоренился, он очень устойчив к засухе, но нуждается в глубоком поливе, поскольку растения восстанавливают свои листья в течение длительных засушливых периодов. Слишком много воды во время созревания винограда может привести к растрескиванию плодов.

Обрезайте плодоносящий виноград осенью или зимой, укорачивая длинный рост. В первые годы после посадки направляйте лозу на желаемую высоту и поощряйте ее к формированию каркаса горизонтального роста.

Чтобы правильно посадить виноград осенью, нужно помнить общее правило после того, как каркас установлен, заключается в том, что каждую зиму прирост предыдущего года, около 90 процентов растения, обрезается до установленного горизонтального каркаса.

Некоторые сорта имеют более специфические потребности в обрезке, важно проверить правильный метод обрезки для сорта, который вы выращиваете.

Насекомые-вредители на лозах винограда могут потребовать физического вмешательства. Гусеницы бражника и моли-виноградницы могут скелетировать листья и опадать с виноградной лозы. Их можно удалить вручную или опрыскать органическим средством для борьбы с вредителями

Источник: seasol.

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