Огородники дали несколько советов, как ухаживать за почвой на огороде осенью, чтобы улучшить ее плодородие.

Наступление осени знаменует собой окончание вегетационного периода в большинстве мест, узнайте, как ухаживать за почвой осенью, чтобы улучшить плодородие.

Сейчас самое время не только закрыть предыдущий вегетационный период, но и подготовиться к следующему. И подготовка почвы является важным фактором.

Подумайте о том, сколько работы вас ждет следующей весной. Работы по уходу за газоном, прополка сорняков и посадка растений с открытой корневой системой — все это само по себе уже достаточная работа. Но когда почва еще холодная и уплотненная, все это может превратиться в настоящий беспорядок.

Как ухаживать за почвой осенью, чтобы улучшить плодородие?

Подготовка почвы к зиме может не только сократить объем предстоящей работы, но и помочь обеспечить успешную посадку в следующем году.

Для начала вот основные советы по подготовке почвы осенью.

Прежде всего, нам нужно свернуть летние огородние работы. Если мы оставим старые растительные остатки лежать, это даст вредителям и болезням место, где можно переждать зиму. Уборка — это важно.

Итак, убрав летние остатки и завершив осеннюю посадку, мы можем сосредоточиться на подготовке почвы к следующему сезону.

Начните готовить компост для следующего сезона.

Как ухаживать за почвой осенью, чтобы улучшить плодородие:

Компостирование — это отличная деятельность, которая не только сокращает количество бытовых отходов, но и приносит пользу вашему огороду. Растениям всех видов необходимо органическое вещество в почве для процветания. А начало компостной кучи осенью даст ему достаточно времени для разложения к осени.

Оставшийся растительный материал из вашего летнего сада — отличная отправная точка, как и осенние листья, солома и скошенная трава. Зеленые кухонные отходы можно добавлять в компост в течение осени и зимы, чтобы добавить дополнительные питательные вещества.

Нанесение слоя компоста на ваш огород и оставление его на земле в течение зимы делает его отличным изолирующим одеялом для вашего сада в холодные месяцы. Убедитесь, что и весной, и осенью компост вспахан в почву перед весенней посадкой.

Обработка почвы осенью имеет решающее значение для предотвращения ее уплотнения, обеспечения достаточного дренажа и проникновения кислорода и почвенных добавок в почву.

Для достижения наилучших результатов распределите ваши добавки по почве перед вспашкой, чтобы они действительно впитались в землю.

Источник: landscapemulch.

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