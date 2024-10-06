Опытные садоводы рассказали, когда и как обрезать черешню осенью в 2024 году.

Эти советы экспертов по обрезке черешни помогут вам сохранить декоративность и продуктивность вашего дерева, сделать его ярким и здоровым.

Когда и как обрезать черешню осенью в 2024 году?

Обрезка черешни в конце осени, когда дерево находится в состоянии покоя, без листьев и плодов, будет способствовать более быстрому росту.

Кроме того, зимой легче увидеть структуру черешни, что помогает определить, какие ветви следует обрезать.

Лучше избегать обрезки черешни в начале зимы, поскольку у дерева не будет запаса энергии для заживления ран, вызванных обрезкой.

Метод обрезки черешни будет зависеть от возраста дерева.

Когда и как обрезать молодую черешню осенью 2024 года:

В первый год обрезки, чтобы контролировать форму черешню, обрежьте центральный побег (или центральный ствол), чтобы стимулировать рост боковых ветвей.

На второй год выберите около четырех хорошо расположенных, более широких боковых побегов. Они станут основными ветвями.

Удалите все боковые побеги черешни ниже них и обрежьте центральный ствол примерно до верхней боковой ветки.

На третий год, как только эти основные ответвления дадут собственные боковые побеги, обрежьте самые сильные из них наполовину.

С этого момента ежегодная обрезка черешни позволит вам контролировать размер дерева.

Читайте также:

Как правильно подкормить редиску и не испортить урожай: популярные ошибки

Вырастет сочная и хрустящая: чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт

Не пропустите важный срок: какие фруктовые деревья нужно обрезать весной для хорошего урожая