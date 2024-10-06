Без надлежащего ухода осенью кусты роз могут не пережить зиму, узнайте список обязательных садоводческих дел.

Обширная обрезка осенью не рекомендуется, но удаление мертвых, больных и поврежденных листьев с кустов роз будет правильным уходом.

Однако обязательно используйте секатор, чтобы обрезать листья роз, так как их выдергивание создает небольшие разрывы в стебле, а они могут стать входными воротами для болезней.

Как ухаживать за розами осенью?

После того, как вы позаботились о листьях и стеблях роз, соберите все растительные остатки из-под кустов.

Грибковые заболевания, которые поражают розы, могут зимовать на подстилке на грядках, и удаление материала может снизить риск возникновения проблем и помочь обеспечить прекрасное цветение ваших роз весной.

Мульчирование не только обеспечивает розы ценными питательными веществами, но и служит изоляцией для их корней зимой.

Чтобы защитить розы, насыпьте немного высококачественной мульчи вокруг основания кустов роз. Особое внимание уделите тому, чтобы хорошо закрыть место прививки, так как оно часто подвержено зимним травмам.

Вьющиеся розы требуют особого внимания, так как их стебли подвержены риску повреждения сильными зимними ветрами. Чтобы обеспечить им необходимую защиту, согните стебли и положите их на землю.

Закрепите их кольями или свяжите вместе, положите сверху кусок мешковины, затем накройте стебли мульчей.

Источник: millcreekgardens.

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