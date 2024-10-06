Многолетние растения будут продолжать цвести по крайней мере два года, если их подготовить к холодам.

Впоследствии зимние месяцы становятся решающим периодом в их жизненном цикле, поскольку в это время многолетние растения обычно ложатся под гниющие листья и привыкают к новой среде.

Как обрезать многолетние растения к холодам?

Чтобы гарантировать, что ваши многолетние растения продолжат процветать и вернутся к расцвету в весенние и летние месяцы, зимняя обрезка имеет важное значение.

Независимо от того, что вы сажаете в разгар осени или сохраняете свои ценные многолетние растения в течение их первого зимнего периода, есть несколько ключевых метода ухлда за многолетними растениями, которыми вам нужно воспользоваться, чтобы подготовить их к холодам:

Обрежьте стебли, сократите полив и выкопайте луковицы.

Когда лето переходит в осень, и ваши многолетники заканчивают сезон, стебли следует обрезать.

Это поможет закалить многолетние растения, готовя его к более прохладным и влажным условиям.

Чувствительные многолетние луковицы, такие как георгины, канны и гладиолусы, также следует выкопать или «поднять» до первых заморозков в году.

Эти луковицы следует хранить в помещении и пересаживать весной.

Зима также является идеальным временем для подкормки многолетних растений.

Применение слоя компоста является очень эффективным методом подготовки многолетних растений к холодам.

Источник: grasslands.

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