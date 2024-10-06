Огородники дали ценные советы, чем обработать землю от болезней для хорошего урожая в следующем году.

Значительные проблемы, вызванные почвенными патогенами включают снижение урожайности и высокие производственные затраты, поэтому важно знать, чем обработать землю от болезней.

Делайте все возможное, чтобы предотвратить заболевания растений в почве с самого начала сезона, особенно если вы занимаетесь органическим земледелием и располагаете ограниченным набором средств реагирования или хотите сократить использование пестицидов в целом.

Обеспечьте севооборот культур каждые 3 года и более и используйте такие методы, как посев покровных культур, чтобы разорвать циклы болезней и улучшить общее состояние почвы.

Чем обработать землю от болезней для хорошего урожая в следующем году:

Используйте специальные средства для обработки семян, например, горячую воду.

Термическая обработка семян пасленовых и капустных растений помогает снизить риск возникновения бактериальных заболеваний, передающихся через семена, с самого начала.

Традиционно перекопка считается важным моментом, и ее советуют делать достаточно глубокой. Но в последнее время многие опытные огородники приводят аргументы против глубокой перекопки.

Считается, что перекопка земли обеспечивает его рыхлость.

Восстановить микрофлору можно с помощью специальных микробиологических препаратов (Байкал ЭМ, Реаниматор для рассады, Азотофит).

Обработать землю от болезней для хорошего урожая и подавить патогенную микрофлору почвы можно с помощью фунгицидных препаратов (фитоцид, фитоспорин, триходермин), которыми проливают почву перед посевом семян и появлением всходов.

Обязательно проводите предпосевную обработку необработанных семян, замочив их на 20-30 минут в растворе фитоцидов или фитоспорина.

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