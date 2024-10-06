Эксперты назвали лучшие методы защиты и чем обработать сад от вредителей осенью.

Некоторые вредители в больших количествах могут нанести вред нашим растениям, поэтому важно знать, чем обработать сад осенью.

Однако иногда вам нужно самостоятельно контролировать вредителей сада. Но как лучше всего отпугивать их?

Ниже мы изложили наиболее распространенных вредителей сада и способы борьбы с ними.

Чем обработать сад от вредителей осенью и избавиться от слизней и улиток:

Выбирайте растения, устойчивые к слизням , и вы также можете сделать домашний чесночный спрей для отпугивания слизней.

Как избавиться и обработать сад от виноградного долгоносика, кожееда и морковной мухи?

Взрослые долгоносики будут жевать края листьев, но именно их личинки, прячущиеся в почве и поедающие корни, могут убить растение.

Растения в горшках подвергаются наибольшему риску, поэтому, если вы видите зазубрины на краях листьев вашего растения, выньте его из горшка, чтобы осмотреть корни на предмет белых личинок.

Аналогично, именно личинки долгоножек (известных как кожееды ) и морковной корневой мухи вызывают повреждения Взрослые долгоносики будут жевать края листьев, но именно их личинки, прячущиеся в почве и поедающие корни, могут убить растение.

Растения в горшках подвергаются наибольшему риску, поэтому, если вы видите зазубрины на краях листьев вашего растения, выньте его из горшка, чтобы осмотреть корни на предмет белых личинок.

Аналогично, именно личинки долгоножек (известных как кожееды ) и морковной корневой мухи вызывают повреждения

Попробуйте удалить гусениц вручную. Смешанные нематоды, продаваемые для защиты фруктов и овощей, и органические инсектициды, содержащие пиретрины, могут помочь контролировать заражение.

Если вы готовы использовать неорганические химикаты, чтобы обработать сад от вредителей осенью, можно попробовать системный неоникотиноидный инсектицид.

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