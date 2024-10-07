Садоводы предоставили полезные советы, какие деревья можно сажать осенью, чтобы они точно прижились.

Итак, садоводы назвали какие деревья можно сажать осенью в Украине, чтобы они быстро прижились в вашем саду.

Уход за деревьями, посаженными осенью, минимален, поскольку, как только погода становится стабильно холодной, обычно это происходит где-то в середине октября, полив не требуется.

Какие деревья можно сажать осенью?

1. Яблони (Malus Domestica). Яблони являются традиционными фаворитами в садах и прекрасно растут, если их посадить осенью. Если вы ищете хрустящие яблоки для еды или сорта для готовки, есть широкий ассортимент яблонь, которые подойдут под ваш вкус и условия выращивания.

2. Грушевые деревья (Pyrus Communis). Грушевые деревья выносливы, что делает их идеальными для осенней посадки. Посадка их, пока почва еще мягкая, дает им время укорениться до наступления холодов.

3. Среди деревьев, которые можно сажать осенью - сливы (Prunus Domestica). Сливы — отличный вариант для тех, кто хочет фруктовое дерево с низкими затратами на уход и надежными урожаями. Они быстро растут и, если их посадить осенью, могут вознаградить вас спелыми, сочными плодами уже следующим летом.

4. Вишневые деревья (Prunus Avium и Prunus Cerasus). Вишневые деревья — это твердые фавориты в команде Mail Order Trees.

Как сладкие, так и кислые сорта вишни можно сажать осенью, что позволит им укорениться до начала весны.

Источник: mailordertrees.

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