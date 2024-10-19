Однако есть множество эффективных способов, которые помогут вам избавиться от этих вредителей и сохранить свой урожай .

Для тех, кто хочет предупредить появление кротов на своем участке, следует принять некоторые профилактические меры. К примеру, можно зарыть шифер или металлические листы на глубине около 30 см вокруг своего огорода. Это помешает кротам добраться до ваших растений, поскольку такие барьеры существенно усложнят их перемещение под землей.

Но что делать, если кроты уже появились на вашем участке? Одним из самых эффективных методов является полив нор. Заполните каждую нору водой из шланга с помощью более 100 литров. Добавьте к воде чуть-чуть хлорки или карбида, чтобы создать дополнительный дискомфорт для вредителей. Звук, возникающий от воды, и запах дополнительных веществ заставит их покинуть ваш участок.

Помимо воды есть и другие натуральные способы, которые помогут вам отпугнуть кротов. Например, бобовые культуры, такие как горох или фасоль, не нравятся этим вредителям.

Другим методом является использование дыма. Высушенные можжевеловые ветки, обожженные в яме или на костре, создают дым, который неприятный для кротов.

Для тех, кто считает, что естественные методы не принесут результата, существуют механические способы. К примеру, некоторые дачники закапывают бутылки из стекла или пластика под углом 45 градусов. Когда ветер дует, бутылки издают звуки, пугающие кротов.

Также можно привязать несколько жестянок к палкам так, чтобы они соприкасались друг с другом. Каждое прикосновение создает звук, отпугивающий вредителей. Эти простые, но действенные методы могут пригодиться в борьбе с кротами.

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