Петрушка – это одна из самых любимых зеленых культур, которая не только придает блюдам изысканный вкус, но и славится своими полезными свойствами.

Если вы хотите получить урожай раньше других, посадите петрушку в октябре.

Для того чтобы семена петрушки успели набухнуть и дали сильную всходы, важно посеять его до наступления устойчивых морозов. Обычно оптимальным периодом считается октябрь или первые дни ноября, когда днем ​​температура колеблется от 2 до 3 градусов тепла, а ночью уже фиксируются минусовые значения. Появление ледяной корочки на почве также является сигналом действия. Это важный момент, ведь если семена не успеют прорасти до морозов, они могут погибнуть.

Как правильно посеять петрушку в октябре?

Первое, на что нужно обратить внимание, это количество семян. Опытные дачники советуют подготовить вдвое больше семян, потому что не все семена могут выжить под зимними условиями. Выбирая место для посадки, лучше отдать предпочтение южной стороне участка, где раньше росли помидоры, лук, чеснок или сидераты. Это позволит избежать конкуренции за питательные вещества.

Перед посадкой перекопайте почву и подготовьте ее, добавив перегной, древесную золу и суперфосфат. Это обеспечит растениям нужные элементы для роста. Выкопайте ямки с расстоянием 10–15 см друг от друга и глубиной 3–4 см. Насыпьте в них сухой песок, а затем можете покрыть грядки сухой травой или клеенкой, чтобы защитить от морозов.

После этого снимите покрытие и густо посейте семена в подготовленные ямки. Завершите процесс, посыпав ямки землей и накрыв участок соломой или сухими ветками. Одно из важных замечаний – поливать петрушку после посадки не нужно. Влага, которая есть в почве, будет достаточной для начального этапа роста.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.