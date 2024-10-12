Не забывайте об этих важных процедурах, чтобы ваш огород всегда радовал вас своими плодами.

С наступлением осени каждый дачник сталкивается с вопросом, как улучшить плодородие своей почвы перед зимним периодом.

Это время идеально для внесения удобрений, которые не только повысят урожайность в следующем сезоне, но и помогут почве подготовиться к холодам.

Одним из наиболее эффективных способов улучшения почвы является внесение навоза . Это натуральное удобрение, богатое кальцием, магнием, калием и фосфором, которые необходимы для уменьшения кислотности почвы. На песчаных грунтах рекомендовано вносить 2-3 кг навоза на квадратный метр, а для глинистых – 6-8 кг. Важно распределить навоз по поверхности почвы и перекопать на глубину 15-20 см.

Другим важным элементом является торф . Он делает почву более рыхлой и пористой, способствуя улучшению влагоемкости. Для этого нужно внести 4-5 кг низинного торфа на квадратный метр во время осеннего перекапывания. Применение торфа лучше всего подходит для слабо окультуренных песчаных и тяжелых глинистых грунтов.

Компост и перегной – еще два замечательных варианта для подкормки почвы осенью. Эти удобрения производятся из пищевых и растительных отходов и активно улучшают структуру почвы. Осенью рекомендуется вносить 1-2 ведра компоста или перегноя на квадратный метр.

Не менее важны минеральные удобрения , которые следует вносить в сентябре-октябре. Они содержат фосфор, калий и кальций, которые увеличивают устойчивость растений к неблагоприятным условиям.

Для тех, у кого на участке есть проблемы с кислотностью почвы, осенью также рекомендуется вносить известковые добавки , такие как доломитовая мука или мел. Эти добавки помогают снизить кислотность, улучшая условия роста растений. Их нужно вносить раз в 1-2 года.

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