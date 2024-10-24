Позаботьтесь о своих деревьях осенью, чтобы они смогли порадовать вас хорошим урожаем.

Подготовка молодых плодовых деревьев к зиме является важнейшей задачей, ведь саженцы, не выдержащие зимних условий, могут погибнуть или значительно пострадать.

Молодые деревья наиболее уязвимы к резким перепадам температуры. Если для взрослых растений это может быть незначительным стрессом, то для молодых саженцев такие колебания могут стать роковыми. Колоновидные и теплолюбивые сорта нуждаются в дополнительной защите, поскольку они особенно чувствительны к холодам. Недостаточная подготовка может привести к обморожению не только ствола и веток, но и корневой системы. Чтобы избежать этих проблем, нужно принять ряд мер.

Не следует торопиться с укрытием молодых деревьев. Прежде чем «укутать» саженцы, дайте им время для адаптации к холоду – укрытие следует делать, когда температура стабильно держится на уровне -5°C. К осени рекомендуется прекратить подкормку деревьев, а последним внесением должно быть калийно-фосфорное удобрение. Также важно провести обильный полив в середине осени, чтобы растение было насыщено влагой.

Обертывание стволов — важный этап подготовки. Для этого можно использовать агроволокно, мешковину, картон или другие дышащие материалы. Важно, чтобы укрытие хорошо пропускало воздух, ведь пластиковые материалы могут вызвать парниковый эффект и привести к гибели растений. Для защиты от грызунов стволы нужно обернуть сеткой или ветвями колючих деревьев.

Утепление корневой системы – еще один важный аспект. Приствольный круг (около 1 метра вокруг ствола) следует покрыть мульчей, которая должна быть воздухопроницаемой. Подходят компост, торф или хвоя. В зимний период также следует подбрасывать снег на приствольные круги, что дополнительно утеплит корни.

Правильно подготовленные молодые деревья смогут выдержать даже самые строгие зимние условия.

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