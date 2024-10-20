Октябрь – время, когда садоводы должны сосредоточиться на подготовке своих плодовых деревьев к зимнему периоду.

Обрезка – один из важнейших аспектов ухода за деревьями, который помогает обеспечить их здоровье и продуктивность в следующем сезоне.

Однако чтобы обрезка была эффективной, важно учитывать не только технику, но и время, когда ее проводить.

Так, с 7 по 8 октября лучше заниматься только зелеными операциями на травянистых растениях, тогда как период с 9 по 17 октября вообще не подходит для обрезки из-за фаз полнолуния.

После 20 октября ситуация улучшается, и садоводы могут вернуться к обрезке, особенно с 24 октября по 26 октября. Однако дождь, туман или снег могут помешать этим планам. Всегда следует дать растениям возможность зажить, закрывая "раны", чтобы избежать инфекций.

Как правильно обрезать плодовые деревья?

Перед началом обрезки убедитесь, что ваши инструменты – секаторы, пилы – чистые и острые. Это предотвращает заражение. Далее определите, какие ветки нужно удалить. Сосредоточьтесь на старых, поврежденных или больных ветвях, а также на пересекающихся.

Методы обрезки:

Санитрная обрезка Удаляйте все больные или поврежденные ветви. Это способствует здоровью растения.

Формирующая обрезка: Подрезать молодые деревья, чтобы обеспечить правильную форму кроны. Оставляйте центральный ствол, а боковые ветки – на одинаковом расстоянии.

Регулирующая обрезка: Уменьшите плотность кроны, чтобы улучшить освещение и циркуляцию воздуха.

Срезы должны быть под углом, чтобы предотвратить накопление воды, что может вызвать гниение. Также важно использовать специальный состав для обработки свежих срезов, чтобы предотвратить инфекции. А после обрезки рекомендуется подкормить дерево, чтобы поддержать его в период восстановления.

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