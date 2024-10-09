Без защиты персики уязвимы к заморозкам , которые могут повредить или даже убить фруктовые деревья, поэтому важно знать, как их подготовить к зиме.
Как подготовить персик к зиме, действенные советы:
Подготовка персиков к зиме шаг 1: Утепление корневой системы.
Изоляция корневой системы персиков имеет важное значение при подготовке плодовых деревьев к зиме. Этот процесс защищает крошечные питающие корни или корневые волоски, которые поглощают воду и питательные вещества из почвы.
Заморозки могут убить тонкие корни персика, что приведет к стрессу дерева и, в тяжелых случаях, даже к его гибели.
Как подготовить плодовое дерево персика к зиме: Чтобы изолировать корневую систему, нанесите слой мульчи вокруг основания дерева. Существуют различные варианты мульчи , такие как мульча из коры или солома.
Подготовка плодовых деревьев к зиме. Шаг 2: защита ствола.
Солнечный свет, отражаясь от снега, может нагревать ствол, заставляя его расширяться в течение дня. Ночью, когда температура падает, ствол сжимается, что приводит к трещинам, которые не могут зажить, пока дерево находится в состоянии покоя.
Чтобы защитить ваше дерево от солнечных ожогов, покрасьте ствол смесью 50% белой латексной краски и 50% воды. Это белое покрытие отражает солнце и защищает кору.
Подготовка плодовых деревьев персика к зиме, шаг 5: избегайте осенней обрезки.
Когда дело доходит до обрезки персика, время имеет решающее значение. Хотя обрезка в конце зимы или весной часто полезна, осенняя обрезка может быть вредной. Срезы при обрезке создают раны, и в течение вегетационного периода формируются защитные клетки, которые помогают дереву заживать.
Источник: orchardpeople.
Читайте также:
Как правильно подкормить редиску и не испортить урожай: популярные ошибки
Вырастет сочная и хрустящая: чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт
Не пропустите важный срок: какие фруктовые деревья нужно обрезать весной для хорошего урожая