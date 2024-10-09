Садоводы рассказали, чем осенью подкормить черешню для щедрого урожая, узнайте полезные советы.

Удобрение — отличный способ пополнить запасы питательных веществ в почве, особенно азота, здесь вы узнаете, чем осенью подкормить черешню.

Итак, чем осенью подкормить черешню?

Азот стимулирует рост зеленой растительности на черешне, а это именно то, что вам нужно, прежде чем ваше дерево достигнет плодоносного возраста.

Всегда проверяйте почву перед внесением любых удобрений для черешни.

Разные почвы могут содержать разное количество природных элементов, необходимых для роста и развития вишневых деревьев.

Если вы обнаружите, что в вашей почве не хватает каких-либо необходимых питательных веществ (азота, фосфатов, калия и т. д.), обязательно выберите удобрение, которое восполняет дефицит питательных веществ в почве.

Изучите свою почву и осознайте важность ее тестирования перед внесением каких-либо изменений.

Удобрения для черешни осенью — как синтетические, так и органические (природного происхождения) — это почвенные добавки, на этикетке которых указан «гарантированный анализ» питательных веществ, таких как азот (N), фосфат (P) и калий (K).

В качестве альтернативы существуют органические почвенные добавки для подкормни черешни осенью, такие как компост и старый/перепревший навоз.

Это удобрение используется как подкормка черешни осенью, но технически не являются удобрениями.

Вы можете сделать свои собственные органические почвенные добавки для черешни, такие как компост, из пищевых или садовых отходов, или даже купить компост, навоз и другие органические почвенные добавки из надежного местного источника.

Хотя они помогают добавлять питательные вещества в почву для поддержки ваших вишневых деревьев, они не будут иметь «гарантированного аналитического» значения.

В целом, деревья черешни процветают, когда присутствуют макроэлементы, такие как азот (N), фосфор (P) и калий (K).

Источник: starkbros.

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