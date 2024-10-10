Огородники дали три важных совета, как обработать почву после уборки урожая, чтобы подготовить ее к следующему.

Правильный уход за огородом всегда важен, но совершенно необходимо уделять особое внимание обработке почвы для дальнейшего выращивания после окончания сезона сбора урожая.

Осень - это время года идеально подходит для выдергивания отцветших растений, уборки двора и подготовки почвы к следующему сезону!

После того, как вы закончите сбор, вот три главных совета, как обработать почву после уборки урожая:

Удалить все растения. Пришло время избавиться от шелухи вашего старого урожая.

Одной из самых важных задач после сбора урожая является удаление старых растений из почвы. Летние однолетние растения, такие как цуккини и томаты, просто не переносят холод и не переживут зиму, поэтому лучше всего выкопать их из земли, как только они перестанут плодоносить.

Компостируйте все, что можете, но не забывайте выбрасывать сорняки, которые дали семена, и любые растения, зараженные болезнями, прямо в садовый мусорный бак, чтобы ваш компост оставался чистым для будущего использования.

2. Восстановите почву, чтобы обработать почву после уборки урожая.

К концу вегетационного периода ваша почва на огороде старая и уставшая. Сейчас самое время освежить почву для следующего выращивания.

Как только ваши грядки будут очищены от сорняков и старых растений, и вы выбросите всю почву, зараженную болезнями или вредителями, улучшите почву с помощью домашнего компоста или медленно высвобождающегося удобрения,

3. При обработке почвы после уборки урожая не забывайте о мульчу.

Мульча обеспечивает теплоту почвы в зимние месяцы, позволяет питательным веществам со временем разлагаться и не дает сорнякам укорениться в вашем саду до начала сезона.

Знаете ли вы, что осенние листья с ваших деревьев — это отличная мульча и компонент для компоста, чтобы обработать почву после уборки урожая? Или оберите листья и обрезки газона из газонокосилки и используйте их вместо этого.

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