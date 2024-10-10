Применяя правильные методы обрезки, вы можете способствовать росту и плодоношению растений, узнайте, как осенью обрезать клубнику и подготовить ее к зиме.
В этой статье вы получите понятное руководство по обрезке клубники осенью, чтобы вы могли наслаждаться богатым урожаем.
Обрезайте клубнику после того, как они закончат плодоносить в конце лета или начале осени. Лучшее время для обрезки клубники зависит от типа растения.
Однако некоторые виды клубники плодоносят до осени. Затем следует только аккуратно удалить старые побеги, так как у них не так много времени, чтобы восстановиться до зимы.
Вот пошаговое руководство по обрезке клубники осенью, чтобы подготовить ее к зиме:
Начните с удаления старых, поврежденных или больных листьев и веток клубники. Используйте острые секаторы для обрезки клубники. Обрезайте листья и ветки как можно ближе к основанию растения.
Удалите лишние побеги клубники. Выберите самые здоровые побеги и аккуратно срежьте их острыми секаторами. Оставьте около трех-четырех побегов на растении, чтобы способствовать росту и плодоношению.
Прореживайте растения клубники. Если кусты клубники растут слишком близко друг к другу, удалите некоторые из них, чтобы освободить достаточно места для здорового роста. При этом обязательно удалите самые слабые растения и оставьте более сильные.
Летние носители обрезки. При необходимости обрезайте листья летних растений клубники — растений, которые плодоносят в теплые месяцы.
Источник: moowy.
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