Обрезка клубники осенью — важная процедура для любого садовода, который мечтает о богатом урожае сочной клубники.

Применяя правильные методы обрезки, вы можете способствовать росту и плодоношению растений, узнайте, как осенью обрезать клубнику и подготовить ее к зиме.

В этой статье вы получите понятное руководство по обрезке клубники осенью, чтобы вы могли наслаждаться богатым урожаем.

Обрезайте клубнику после того, как они закончат плодоносить в конце лета или начале осени. Лучшее время для обрезки клубники зависит от типа растения.

Однако некоторые виды клубники плодоносят до осени. Затем следует только аккуратно удалить старые побеги, так как у них не так много времени, чтобы восстановиться до зимы.

Вот пошаговое руководство по обрезке клубники осенью, чтобы подготовить ее к зиме:

Начните с удаления старых, поврежденных или больных листьев и веток клубники. Используйте острые секаторы для обрезки клубники. Обрезайте листья и ветки как можно ближе к основанию растения.

Удалите лишние побеги клубники. Выберите самые здоровые побеги и аккуратно срежьте их острыми секаторами. Оставьте около трех-четырех побегов на растении, чтобы способствовать росту и плодоношению.

Прореживайте растения клубники. Если кусты клубники растут слишком близко друг к другу, удалите некоторые из них, чтобы освободить достаточно места для здорового роста. При этом обязательно удалите самые слабые растения и оставьте более сильные.

Летние носители обрезки. При необходимости обрезайте листья летних растений клубники — растений, которые плодоносят в теплые месяцы.

Источник: moowy.

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