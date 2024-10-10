После жаркого лета самое время начать планировать, что посадить осенью в саду, когда прохладный воздух легче и для растений.

Почва осенью в саду все еще достаточно теплая, чтобы позволить корням новых растений прорасти до того, как земля замерзнет.

Конец лета или начало осени часто являются временем выгодных покупок в садовых центрах, где пытаются распродать остатки своих запасов перед зимой.

Ищите предложения по посадке осенью, включая цветущие весной луковичные, многолетние растения, деревья и кустарники, которые можно сажать до тех пор, пока ваш район не поразят сильные заморозки

И не забудьте о газоне; прохладный сезонный газон также можно сеять в это время года.

Посадите эти растения осенью в саду, и они вознаградят вас великолепным цветом весной.

Весенние луковицы. Всем цветущим весной луковицам, таким как тюльпаны и гиацинты, для цветения требуется период холода, поэтому их нужно сажать осенью , даже если вы не сможете насладиться ими до следующей весны.

Многие луковицы поставляются в широком ассортименте, поэтому вы можете выбрать цвета, высоту и время цветения для посадки осенью, которые лучше всего подойдут для вашего сада.

2. Анютины глазки и фиалки. Осень — хорошее время для посадки анютиных глазок в саду и их меньших сородичей, виол, потому что все еще теплая почва дает их корням время для достаточного роста, чтобы пережить зиму.

3. Газонная трава. Создайте новый газон , посеяв или уложив свежий дерн осенью в саду. Сеять обычно менее затратный и простой вариант самостоятельного создания совершенно нового газона, но дерн даст более быстрые результаты.

4. Деревья и кустарники. Как только погода похолодает после лета, но почва все еще достаточно теплая для развития корней, наступает идеальное время для посадки деревьев и кустарников в саду. Перед тем как копать, обратитесь в местные коммунальные службы, чтобы узнать, есть ли подземные линии.

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