Огородники дали советы, как вырастить огурцы осенью, а также озвучили условия выращивания.

Кустовые огурцы осенью образуют более компактное растение и больше подходят для горшков, узнайте, как их вырастить.

Вьющиеся сорта огурцов, как правило, более плодовиты, но требуют места для распространения, в то время как кустовые сорта являются хорошим выбором для небольших садов.

Условия выращивания огурцов осенью: огурцам требуется полное солнце, богатая почва и теплая погода.

Выберите место для выращивания огурцов осенью с легкой, хорошо дренируемой почвой, которая получает минимум шесть часов солнца в день.

Подготовьте почву для посадки огурцов осенью, добавив органические вещества, такие как компост, червячный навоз и муку из водорослей.

Начните сеять семена огурцов за 4–6 недель до последних заморозков.

Семена обычно прорастают через 7–10 дней. Чтобы ускорить время прорастания, используйте нагревательный коврик, чтобы поддерживать температуру почвы в тепле (21 °C).

После того, как семена огурцов осенью прорастут, держите их в теплом, светлом месте, например, на подоконнике с южной стороны или под лампами для выращивания растений.

Регулярно проверяйте влажность почвы и поливайте по мере необходимости. Когда у сеянцев появятся два набора настоящих листьев, их можно пересадить в горшки.

Убедитесь, что ваши сеянцы огурцов получают достаточно света, иначе они станут тонкими и вытянутыми. При необходимости их можно удобрить разбавленным удобрением, и, возможно, их придется снова пересадить в горшок, прежде чем придет время пересаживать.

Источник: halifaxseed.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.