Началось прекрасное время, чтобы выйти в сад и добавить немного красок в ваше открытое пространство, узнайте, какие цветы нужно сажать осенью.

Осень — прекрасный сезон для посадки однолетних, многолетних цветов, не требующих особого ухода , и вечнозеленых кустарников.

Какие цветы нужно сажать осенью:

Некоторые из самых популярных цветов, такие как хризантемы, розы, георгины, фиолетовые анютины глазки и, да, даже ярко-желтые подсолнухи , цветут в сентябре и октябре.

Хризантемы — классические осенние цветы, известные своими яркими и смелыми цветами. Они бывают разных оттенков: от белого до желтого, розового, красного и фиолетового.

Астры — еще один популярный осенний цветок, который бывает разных цветов: от синего и фиолетового до розового и белого.

Анютины глазки — эти цветы нужно сажать осенью, популярный цветок, который можно выращивать круглый год. Они бывают разных цветов: от белого и желтого до фиолетового и синего. Анютины глазки следует сажать поздней осенью.

Бархатцы — популярные цветы, которые бывают разных цветов: от желтого и оранжевого до красного и белого. Их следует сажать ранней осенью.

Обязательно проверьте потребности каждого осеннего растения в солнце и воде, но, скорее всего, вы захотите начать как можно скорее, чтобы у вашего растения было время укорениться до первых заморозков.

И не забудьте рассмотреть осенние цветы, которые привлекают пчел и других опылителей.

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