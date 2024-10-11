Дачники озвучили главные ошибки, которые совершают новички и рассказали, почему нельзя перекапывать огород осенью.

Если же земля на огороде осенью рыхлая и песчаная, перекапывать ее не стоит, однако перед зимой следует сделать несколько моментов.

Итак, что нужно сделать в огороде перед зимой и почему нельзя перекапывать огород осенью:

1. Удалите однолетние растения осенью, которые отцвели и выглядят не очень свежими.

2. Уберите мусор на огороде. Если в этом году у вас был урожай овощей или фруктов, то уберите старые растения и все опавшие проды со двора.

3. Сгребайте и компостируйте листья на огороде.

4. Обрезайте деревья и изгороди. Ищите мертвые ветки или заросшие участки. Осень — прекрасное время для обрезки и подрезки кустарников и деревьев.

5. Очистите инструменты! Возникает соблазн выбросить их в сарай и забыть о них, но ваши садовые инструменты — это инвестиция, которую нужно защищать. Очистите их, смажьте при необходимости и храните в сухом месте.

Почему нельзя перекапывать огород осенью:

Почва на огороде – это место обитания большого количества микроорганизмов, некоторые из них полезны и помогают сохранять его плодородие, но во время перекапывания они также оказываются на поверхности и могут также погибнуть.

Кроме того есть высокая вероятность, что семена сорняков на огороде все же благополучно перезимуют и прорастут весной.

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