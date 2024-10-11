Ищете бесплатное «удобрение» для вашего огорода или сада - обратите внимание на листья.

Листья, которые опадают осенью, могут обеспечить все необходимые питательные удобрение в огороде.

Как удобрить огород опавшими листьями?

Опавшие листья осенью даже обеспечат более широкий спектр необходимых питательных веществ, чем мешок синтетического удобрения 10-10-10, потому что корни деревьев вытягивают из почвы более дюжины питательных веществ для растений и откладывают их в листьях.

Мешки с синтетическим удобрением, с другой стороны, часто содержат только три необходимых питательных вещества для растений: азот, фосфор и калий.

Поэтому вместо того, чтобы думать об опавших листьях осенью как об отходах, которые нужно «выбросить», подумайте о своем дворе как об источнике питательных веществ, зеленом удобрении для вашего огорода.

Некоторые люди беспокоятся, что добавление листьев в огород задержит азот, который необходим сельскохозяйственным культурам.

Это не будет проблемой, если вы добавите листья в качестве мульчи осенью (особенно если вы измельчили листья, проехав по ним газонокосилкой), так что почвенные организмы и погода медленно переместят их в почву.

Кроме того, включение скошенной травы вместе с листьями добавляет азот в смесь, еще больше снижая вероятность дефицита азота, как и мульчирование огорода дополнительной скошенной травой в течение лета.

Разлагающиеся опавшие листья улучшают структуру почвы, так что она впитывает больше влаги во время дождей и лучше удерживает эту влагу во время засухи.

Источник: mofga.

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