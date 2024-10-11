Садоводы рассказали, чем подкормить малину в октябре, чтобы иметь гарантированный урожай.

Растения малины требуют дополнительных питательных веществ для поддержания их энергичного роста и обильного плодоношения.

Узнайте больше о том, когда подкармливать малину и чем ее удобрять.

Читайте дальше, чтобы узнать, как и когда подкормить кусты малины в октябре и какие удобрения использовать.

Подкормка малины не является строго обязательной, так как если ее посадить в относительно плодородную почву, она даст урожай к моменту сбора урожая.

Есть небольшая опасность при подкормке малины осенью, так как если температура периодически повышается, может стимулироваться новый рост, что может привести к потенциальному повреждению заморозками, когда температура снова понизится.

Кроме того, обильные зимние осадки могут привести к вымыванию питательных веществ в водные пути и отрицательно повлиять на местную водную систему малины.

Однако, если вы все же решили подкормить малину в октябре, есть несколько различных вариантов, от органических до синтетических, а также тех, которые производятся или изготавливаются в домашних условиях.

Существует множество вариантов, начиная от домашнего компоста и хорошо перепревшего навоза, которые не только питают растения малины, но и помогают кондиционировать почву, до имеющихся в продаже гранул с медленным высвобождением.

Если у вас есть место, то отлично подойдет изготовление собственного садового компоста или жидкого удобрения из окопника; в противном случае широко доступны удобрения малины с высоким содержанием калия или гранулы навоза, которые подходят для подкормки малины.

Если добавлять навоз для обогащения почвы для малины, он должен быть хорошо перепревшим; так как при внесении в свежем виде его высокий уровень питательных веществ может сжечь и повредить растения.

Совет, чем подкормить малину в октябре, чтобы иметь гарантированный урожай: гранулированные удобрения для малины часто медленно высвобождаются и могут питать растения до 3 месяцев. Будьте осторожны при внесении их в почву, так как корни малины могут легко сломаться.

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