По сути, есть не много способов, чтобы выращивать розы из черенков, здесь вы узнаете самый простой способ, как размножить розы осенью.

К осени древесина затвердевает, и вам придется действовать немного по-другому, не так как летом, вам придется применять стратегии обрезки твердых пород.

Как размножить розы осенью:

Соберите несколько стеблей с роз, которые вы хотите размножить. Не размножайте запатентованные растения.

Независимо от того, кто и почему вы это делаете, размножать запатентованные растения роз противозаконно. Проверьте бирку на предмет информации о патенте.

Удалите листья и боковые ветки роз. Все, что вам действительно нужно, это стебель. Вы можете оставить шипы.

Если вы посмотрите внимательно, маленькая зеленая выпуклость справа от моих секаторов — это листовой узел роз или соединение почек. Это то место, откуда появляются новые листья роз и в конечном итоге новые ветви.

Когда вы делаете черенок из твердой древесины розы, вам нужно сделать надрез прямо под, но не в это соединение почек.

Часть стебля розы ниже почки умрет и сгниет, если вы ее оставите, и вы действительно не хотите, чтобы это происходило под землей, когда ваши черенки пытаются укорениться. Новые корни появятся из и вокруг этой почки.

Подойдет любой состав для укоренения розы, порошок, жидкость или гель, разницы нет.

Сложите пакет, закрепите его веревкой, резинкой или завязкой, положите в прохладное место и ждите. Обычно корни роз появляются примерно через 6 недель.

Как только черенки роз покажут корни или хотя бы просто нарастят массу, их можно будет посадить в горшок или в сад.

Читайте также:

Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".

Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.

Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.