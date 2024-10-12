По сути, есть не много способов, чтобы выращивать розы из черенков, здесь вы узнаете самый простой способ, как размножить розы осенью.
К осени древесина затвердевает, и вам придется действовать немного по-другому, не так как летом, вам придется применять стратегии обрезки твердых пород.
Как размножить розы осенью:
Соберите несколько стеблей с роз, которые вы хотите размножить. Не размножайте запатентованные растения.
Независимо от того, кто и почему вы это делаете, размножать запатентованные растения роз противозаконно. Проверьте бирку на предмет информации о патенте.
Удалите листья и боковые ветки роз. Все, что вам действительно нужно, это стебель. Вы можете оставить шипы.
Если вы посмотрите внимательно, маленькая зеленая выпуклость справа от моих секаторов — это листовой узел роз или соединение почек. Это то место, откуда появляются новые листья роз и в конечном итоге новые ветви.
Когда вы делаете черенок из твердой древесины розы, вам нужно сделать надрез прямо под, но не в это соединение почек.
Часть стебля розы ниже почки умрет и сгниет, если вы ее оставите, и вы действительно не хотите, чтобы это происходило под землей, когда ваши черенки пытаются укорениться. Новые корни появятся из и вокруг этой почки.
Подойдет любой состав для укоренения розы, порошок, жидкость или гель, разницы нет.
Сложите пакет, закрепите его веревкой, резинкой или завязкой, положите в прохладное место и ждите. Обычно корни роз появляются примерно через 6 недель.
Как только черенки роз покажут корни или хотя бы просто нарастят массу, их можно будет посадить в горшок или в сад.
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