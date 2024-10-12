Вот все, что вам нужно знать о хранении цветочных луковиц, узнайте лучшие методы хозяек.

Большинство луковиц следует высушивать около недели, прежде чем готовить их к хранению до весны.

Удалите всю оставшуюся листву на луковицах цветов, осторожно встряхните луковицы, чтобы избавиться от прилипшей почвы, и посыпьте их фунгицидным порошком, чтобы предотвратить гниение.

Поместите луковицы цветов в незапечатанные бумажные пакеты или старые нейлоновые чулки с сухим торфяным мхом, чтобы луковицы не соприкасались друг с другом.

Храните луковицы цветов вдали от солнечного света в прохладном сухом подвале, погребе, гараже или сарае при температуре от 16° до 18°C.

Избегайте температур ниже 10°C или выше 21°C, если для конкретных луковиц не даны другие инструкции по хранению.

Как хранить луковицы цветов до весны:

Следуйте особым инструкциям по хранению для нежных луковиц, таких как георгины и бегонии.

С наступлением холодов наступает время заготавливать нежные луковицы на хранение до весны.

1. Соберите луковицы цветов. Подождите, пока вся листва растения не погибнет, чтобы выкопать луковицы.

Это должно быть где-то осенью перед первыми заморозками. Если вы подождете до первых настоящих заморозков, луковицы могут сгнить.

2. Сухие луковицы цветов. Дайте луковицам высохнуть на воздухе в помещении на бумажных полотенцах или газетах в течение как минимум двух недель.

Выберите сухое место с хорошей циркуляцией воздуха. Проверьте сухость луковицы, обрезав стебель.

3. Упакуйте луковицы . Храните нежные луковицы в бумажных пакетах, многоразовых сетчатых мешках или картонных коробках с проделанными отверстиями для циркуляции воздуха.

4. Храните луковицы цветов в сухом месте. Храните луковицы цветов в сухом месте, пока не будете готовы их пересадить. Например, в гараже или холодильнике. Храните тропические луковицы в немного более теплом месте.

Источник: masterclass.

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