Садоводы озвучили простой метод, как дома прорастить траву для домашних любимцев.

Поедание травы животными — это инстинктивное поведение, а не приобретенное в результате обучения, поэтому важно знать, как дома прорастить траву для домашних любимцев.

Трава помогает продвигать пищу или комки шерсти по пищеварительному тракту домашних любимцев.

Также пищеварительная функция — помогает продвигать пищу или комки шерсти по пищеварительному тракту, тем самым способствуя пищеварению и выведению продуктов распада.

Питательный – обеспечивает домашних любимцев микроэлементами витаминов.

Профилактическое действие — препятствует поеданию других растений, некоторые из которых могут быть токсичными и смертельно опасными для домашних любимцев.

Как дома прорастить траву для домашних любимцев:

Если вы хотите предоставить своим любимцам легкодоступный источник полезной зелени, вот четыре шага по выращиванию ее дома.

1. Найдите подходящий контейнер для выращивание зелени. Вам не нужен новый или блестящий горшок. Подойдет любой старый горшок или контейнер, который валяется дома.

На самом деле, в интересах устойчивого развития, может быть, было бы лучше повторно использовать контейнеры для мороженого, йогурта или какие-либо другие бытовые емкости.

Для дренажа рекомендуется сделать одно или два отверстия на дне контейнера.

Поставьте поддон или блюдце для сбора воды, стекающей при поливе.

2. Наполните его почвой или почвенной смесью.

3. Возьмите семена травы и посейте .

Посейте семена в соответствии с инструкцией по выращиванию на упаковке.

4. Поливайте и поддерживайте почву с семенами травы влажной.

И будете вознаграждены, когда через 5–10 дней появятся ростки.

Заведите два или более контейнера с травой и меняйте их местами, чтобы съеденная трава успела восстановиться.

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