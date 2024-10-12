Клубнику действительно можно сажать в горшки или контейнеры, но заставить ее давать отличный урожай ягод потребует немного больше знаний.

Садоводы дали простые советы для реального урожая клубнику, которую мржно вырастить на собственном балконе.

Как вырастить клубнику на балконе?

Выберите правильный контейнер:

Нет никаких ограничений на то, из чего можно сделать горшок для клубники.

Однако гршок для клубники должен иметь достаточный дренаж, чтобы предотвратить заболачивание почвы. Это может привести к корневой гнили и другим проблемам.

Рассмотрите размер горшка в зависимости от количества растений, которые вы в него посадите. Клубнике нужно пространство для роста и распространения корней.

Независимо от ширины, горшок должен быть глубиной не менее 20-30 см с дренажными отверстиями на дне.

Выберите идеальный сорт клубники, который подходит для выращивания на балконе:

Как и большинство плодоносящих растений, клубника формируется из цветущих стеблей. Имейте в виду, что некоторые сорта клубники могут цвести, но не плодоносить в первый год в зависимости от условий.

Существует множество сортов клубники, каждый из которых имеет свой уникальный вкус и требования к выращиванию.

Высококачественная почвенная смесь для клубники на балконе:

Используйте для выращивания клубинки на балконе хорошо дренируемую, высококачественную почвенную смесь, богатую органическими веществами. Клубника предпочитает слегка кислую почву, поэтому уровень pH около 6,0-6,5 является идеальным.

Идеальный температурный диапазон для производства ягод составляет от 15°C до 27°C. Высокие температуры выше 29°C могут вызвать стресс у растений клубники. Однако зимний период охлаждения около 7°C также необходим для покоя и будущего плодоношения клубники.

Источник: thebalconygarden.

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