Садоводы дали простые советы для реального урожая клубнику, которую мржно вырастить на собственном балконе.
Как вырастить клубнику на балконе?
Выберите правильный контейнер:
Нет никаких ограничений на то, из чего можно сделать горшок для клубники.
Однако гршок для клубники должен иметь достаточный дренаж, чтобы предотвратить заболачивание почвы. Это может привести к корневой гнили и другим проблемам.
Рассмотрите размер горшка в зависимости от количества растений, которые вы в него посадите. Клубнике нужно пространство для роста и распространения корней.
Независимо от ширины, горшок должен быть глубиной не менее 20-30 см с дренажными отверстиями на дне.
Выберите идеальный сорт клубники, который подходит для выращивания на балконе:
Как и большинство плодоносящих растений, клубника формируется из цветущих стеблей. Имейте в виду, что некоторые сорта клубники могут цвести, но не плодоносить в первый год в зависимости от условий.
Существует множество сортов клубники, каждый из которых имеет свой уникальный вкус и требования к выращиванию.
Высококачественная почвенная смесь для клубники на балконе:
Используйте для выращивания клубинки на балконе хорошо дренируемую, высококачественную почвенную смесь, богатую органическими веществами. Клубника предпочитает слегка кислую почву, поэтому уровень pH около 6,0-6,5 является идеальным.
Идеальный температурный диапазон для производства ягод составляет от 15°C до 27°C. Высокие температуры выше 29°C могут вызвать стресс у растений клубники. Однако зимний период охлаждения около 7°C также необходим для покоя и будущего плодоношения клубники.
Источник: thebalconygarden.
Читайте также:
Что сделать, чтобы перец уродился раньше: хозяин назвал простую "процедуру".
Как избавиться от тли за одну отделку: что нужно срочно сделать.
Когда и как высаживать помидоры в открытую почву – секреты опытных огородников.