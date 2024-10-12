Садоводы дали простые советы для реального урожая клубнику, которую мржно вырастить на собственном балконе.

Как вырастить клубнику на балконе?

Выберите правильный контейнер:

Нет никаких ограничений на то, из чего можно сделать горшок для клубники.

Однако гршок для клубники должен иметь достаточный дренаж, чтобы предотвратить заболачивание почвы. Это может привести к корневой гнили и другим проблемам.

Рассмотрите размер горшка в зависимости от количества растений, которые вы в него посадите. Клубнике нужно пространство для роста и распространения корней.

Независимо от ширины, горшок должен быть глубиной не менее 20-30 см с дренажными отверстиями на дне.

клубника

Выберите идеальный сорт клубники, который подходит для выращивания на балконе:

Как и большинство плодоносящих растений, клубника формируется из цветущих стеблей. Имейте в виду, что некоторые сорта клубники могут цвести, но не плодоносить в первый год в зависимости от условий.

Существует множество сортов клубники, каждый из которых имеет свой уникальный вкус и требования к выращиванию.

Высококачественная почвенная смесь для клубники на балконе:

Используйте для выращивания клубинки на балконе хорошо дренируемую, высококачественную почвенную смесь, богатую органическими веществами. Клубника предпочитает слегка кислую почву, поэтому уровень pH около 6,0-6,5 является идеальным.

Идеальный температурный диапазон для производства ягод составляет от 15°C до 27°C. Высокие температуры выше 29°C могут вызвать стресс у растений клубники. Однако зимний период охлаждения около 7°C также необходим для покоя и будущего плодоношения клубники.

Источник: thebalconygarden.

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