Секрет хранения грибов в течение длительного времени заключается в том, чтобы положить их в морозилку но при условии, что вы заморозите их правильно.

Хозяйки раскрыли, как правильно заморозить грибы на зиму и правила сохранения вкуса и аромата.

Нужно ли готовить грибы перед заморозкой на зиму?

Конечно, вы можете заморозить грибы свежими, но приготовьте их заранее, чтобы получить лучший аромат и вкус.

Грибы полны воды, и когда их замораживают из свежих, они могут стать сырыми, мягкими и неприятными на вкус.

Однако, если их приготовить заранее, часть этой влаги будет удалена, и грибы получатся лучше.

Обжаривание их на сковороде с небольшим количеством масла или сливочного масла — это простой способ быстро высушить грибы — это займет всего около пяти минут (конечно, в зависимости от того, с каким количеством грибов вы работаете), и в конечном итоге это того стоит.

Как правильно заморозить грибы на зиму?

Начните с грибов, которые красивые и свежие; лучше не замораживать сморщенные, скользкие грибы. Вам нужно будет очистить их, чтобы удалить всю грязь — протрите их влажным бумажным полотенцем, почистите их кисточкой для выпечки или быстро промойте их водой, но обязательно тщательно высушите их.

Грибы подобны крошечным губкам, когда дело доходит до впитывания влаги! Обрежьте все деревянистые части ножки, а затем нарежьте более крупные грибы на одинаковые кусочки; более мелкие грибы можно сохранить целыми!

Следующий шаг — приготовить грибы, либо обжарив их, либо пропарив.

Источник: thepioneerwoman.

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