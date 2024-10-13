Вы можете быть удивлены, как легко хранить на зиму фасоль, чтобы не завелись жучки.

Продолжайте читать, чтобы узнать несколько простых советов, которые помогут вам успешно хранить фасоль на зиму.

Вы можете хранить много бобов дома, если у вас есть для этого знания.

Семена фасоли подвержены атакам небольшого долгоносика, который проделывает аккуратные отверстия в семенах, оставляя после себя явные следы опилок.

Поместите все пакеты с семенами фасоли в морозильную камеру холодильника, чтобы уничтожить этого жучка.

Срок годности фасоли в обычных полиэтиленовых (пищевых) пакетах составляет 1 год или более.

Как и у большинства хранящихся продуктов, более низкие температуры хранения увеличивают срок годности.

Если хотите, храните часть фасоли и семян отдельно для следующего года.

Остальное, что вы планируете использовать для зимнего питания, запечатайте в герметичные контейнеры.

Стеклянные банки с герметичными крышками могут быть идеальными для хранения на зиму фасоли, но есть ряд других емкостей, которые вы могли бы использовать.

Храните фасоль на зиму в сухом, прохладном (но не морозном) месте. При правильном хранении ваша фасоль должны оставаться жизнеспособными по крайней мере в течение следующих двух лет.

Если вы вакуумируете сушеную фасоль на зиму или горох, они могут храниться еще дольше. Но стоит отметить, что приготовление фасоли займет гораздо больше времени, и они могут быть не такими вкусными, если их хранить действительно долго.

Источник: firsttunnels.

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