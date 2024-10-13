Продолжайте читать, чтобы узнать несколько простых советов, которые помогут вам успешно хранить фасоль на зиму.

Вы можете хранить много бобов дома, если у вас есть для этого знания.

Семена фасоли подвержены атакам небольшого долгоносика, который проделывает аккуратные отверстия в семенах, оставляя после себя явные следы опилок.

Поместите все пакеты с семенами фасоли в морозильную камеру холодильника, чтобы уничтожить этого жучка.

Срок годности фасоли в обычных полиэтиленовых (пищевых) пакетах составляет 1 год или более.

Как и у большинства хранящихся продуктов, более низкие температуры хранения увеличивают срок годности.

Если хотите, храните часть фасоли и семян отдельно для следующего года.

Остальное, что вы планируете использовать для зимнего питания, запечатайте в герметичные контейнеры.

Как вырастить фасоль

Стеклянные банки с герметичными крышками могут быть идеальными для хранения на зиму фасоли, но есть ряд других емкостей, которые вы могли бы использовать.

Храните фасоль на зиму в сухом, прохладном (но не морозном) месте. При правильном хранении ваша фасоль должны оставаться жизнеспособными по крайней мере в течение следующих двух лет.

Если вы вакуумируете сушеную фасоль на зиму или горох, они могут храниться еще дольше. Но стоит отметить, что приготовление фасоли займет гораздо больше времени, и они могут быть не такими вкусными, если их хранить действительно долго.

Источник: firsttunnels.

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