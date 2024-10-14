Хозяйки поделились хитростями, какие е цветы можно сажать на зиму, чтобы они не замерзли и цвели весной.

Ваш сад полон жизни с весны до осени, но он не должен становиться унылым с приходом холодной погоды, поэтому важно знать, какие цветы можно сажать на зиму.

Какие цветы можно сажать на зиму, чтобы они не замерзли:

Хотите верьте, хотите нет, но многие виды зимних цветов расцветают в самые темные, самые холодные дни года, позволяя вам наслаждаться красками в вашем саду.

Чтобы подготовить свой ландшафт к цветению, вам нужно будет сделать посадку осенью.

Например, луковичные , такие как нарциссы и тюльпаны, должны быть посажены осенью, чтобы они зацвели в конце зимы и начале весны.

Многолетние растения и цветущие кустарники , такие как морозники и форзиция, также должны быть посажены поздней осенью, чтобы они укоренились до того, как земля замерзнет.

Однолетние растения , такие как анютины глазки и виолы, могут выживать после осенней посадки до середины зимы или даже позже.

Виноградный гиацинт. Эти крошечные колоски фиолетового, белого или розового цвета пахнут определенно виноградным ароматом.

Звездный цветок. Также известные как ифейон, эти крошечные белые, розовые или голубые цветы были популярны в колониальных садах.

Анютины глазки и фиалки. Технически они однолетние, но многие сорта сбрасывают семена, поэтому они снова вырастут следующей весной.

Подснежники. Также называемые галантусами, подснежники необходимо сажать осенью для очень раннего весеннего цветения.

Нарциссы. Эти солнечные маленькие цветы — одни из первых, которые появляются ранней весной.

Примула. Эти изящные цветы являются одними из самых ранних многолетних растений, которые цветут в начале весны.

Источник: housebeautiful.

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