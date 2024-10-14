Эксперты дали важные советы, когда и как пересаживать вазоны осенью, чтобы они прижились.

Дни становятся короче, а температура падает, поэтому пришло время подготовить вазоны к осени.

Вот несколько советов, как сделать так, чтобы ваши вазоны осенью были счастливы.

Ваши вазоны будут расти медленнее, а значит, им нужно будет меньше воды.

Придерживайтесь этого правила: поливайте вазоны осенью только тогда, когда почва кажется сухой. Это может быть раз в две недели или около того.

Не поддавайтесь искушению пересаживать вазоны осенью и не допускайте, чтобы почва в ваших контейнерах была слишком влажной.

Осенью солнце показывается реже, а это значит, что вашим вазонам не хватает солнечного света. Помогите им, переместив их немного ближе к окну.

В это время года вам не придется беспокоиться о том, что полуденное солнце может сжечь ваши вазоны.

Комфортная еда не для вазонов. Им не понадобится подкормка после октября, потому что они не будут расти.

Если вы продолжите кормить, это не нанесет большого вреда, но может вызвать у вазонов небольшой стресс. Так что сэкономьте себе работу.

Если в вашем доме есть сквозняки в дверях или окнах, уберите от них вазоны. Им не понравится холодный осенний ветер.

Они будут очень счастливы где-нибудь с постоянной температурой. Если там достаточно тепло для вас, то там достаточно тепло и для вазонов.

Ваши вазоны готовятся перейти в состояние покоя, т. е. прекратить рост к зиме, поэтому отложите пересадку до весны, если в этом нет крайней необходимости.

Когда они не растут, вазонам сложнее пускать новые корни.

Источник: patchplants.

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