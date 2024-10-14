Хризантемы — одни из лучших осенних цветов для горшков и клумб, и вам будет приятно узнать, что их легко размножать.

Как и большинство многолетних растений, хризантемы можно размножить делением, но вы также можете брать черенки с растений, если предпочитаете.

Как размножить хризантемы осенью:

Размножение хризантем делением - если хризантемы разрослись в соцветие, их можно разделить, чтобы получить новые растения.

Затем нужно использовать острое лезвие или лопату, чтобы разделить хризантемы на части. Затем каждую часть можно пересадить по всему двору.

Еще одно преимущество деления хризантем заключается в том, что оно предотвращает их чрезмерное загущение и может помочь восстановить их силу.

По этой причине это хороший подход для старых и более укоренившихся хризантем.

Размножение хризантем черенками: многие хризантемы можно размножать черенками, поэтому это полезный навык для изучения.

При использовании этого метода для хризантем, берите черенки с растущих побегов, иначе это называется взятием мягких черенков.

Процесс размножения хризантем осенью прост:

Выберите здоровые, нецветущие побеги и сделайте чистые срезы хризантем под углом 45 градусов, чуть ниже листового узла.

Необязательный шаг - это окунуть срезанный конец черенка хризанты в корневой гормон. Это может помочь стимулировать рост корней и повысить процент успеха.

Посадите подготовленные черенки хризантем в хорошо дренируемую почву.

Следите за тем, чтобы почва хризантем оставалась постоянно влажной, но не заболоченной.

Поместите черенки хризантем в место, где они могут получать непрямой солнечный свет. Также может быть полезно надеть на черенки хризантем пластиковый пакет, чтобы повысить влажность.

Как только корни хризантем разовьются, черенки можно пересаживать в отдельные горшки.

Источник: homesandgardens.

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