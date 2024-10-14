Время высаживать луковицы тюльпанов — осень, однако вы, скорее всего, начнете видеть рекламу, каталоги и стенды с ними еще в начале вегетационного периода.

Перед высадкой осень. при осмотре потенциальных луковиц тюльпанов на полках вашего питомника, убедитесь, что они твердые и плотные с бумажной кожицей.

На тюльпанах не должно быть порезов, мягких пятен или мучнистой текстуры.

Луковицы тюльпанов с пятнами более склонны переносить и приобретать болезни и насекомых.

Луковицы тюльпанов следует высаживать поздней осенью. Это должно произойти после того, как пройдет потенциальная волна тепла, но до того, как земля фактически замерзнет.

Как правильно высаживать тюльпаны осенью:

Вам нужно убедиться, что вы дали тюльпанам достаточно времени, чтобы отрастить корни, прежде чем они войдут в состояние покоя, но не дали им времени, чтобы побеги выросли преждевременно.

В большинстве регионов и зон морозостойкости это означает конец октября или ноябрь.

Так что если у вас внезапно возникнет желание выйти в своем пальто и начать копать ямки, ваши луковицы тюльпанов будут в порядке, если они проведут полные 14 недель в состоянии покоя до того, как погода потеплеет.

Внесите в почву для тюльпанов компост , песок и/или торфяной мох , чтобы улучшить глинистые грядки. При необходимости обогатите песчаные или суглинистые участки органическим веществом , компостом и дополнительной почвой.

Источник: epicgardening.

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