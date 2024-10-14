Опытные хозяйки рассказали, как вырастить розу из букета - эти советы помогут вырастить красивый куст.

Чтобы вырастить розу из букета, вам нужно иметь хороший, здоровый черенок, выберите срезанный цветок, который еще не начал увядать.

Также убедитесь, что стебель розы не имеет коричневых участков в середине.

Далее срежьте главный цветок розы из букета, у черенка не будет достаточно энергии, чтобы продолжать цвести и наращивать корневую систему.

Также постарайтесь сделать срез чуть выше узла на стебле розы. (Узел — это место, где находится точка роста… обычно там, где ряд листьев соединяется со стеблем…).

После того, как вы срезали цветок розы, найдите часть стебля, которая является более старой, более древесной частью.

Часть молодого роста розы из букета, которая соединяется с самим цветком, НЕ даст корней. Поэтому убедитесь, что вы используете старое основание стебля, а не молодой, гибкий стебель наверху.

Чтобы вырастить розу из букета, удалите большую часть листьев со стебля розы.

В общей сложности они должны содержать около 2-3 листьев розы. Если есть какие-либо крупные листья, срежьте их или подрежьте, чтобы они стали меньше.

Затем срежьте нижнюю часть стебля розы под углом 45 градусов. Этот угол увеличит площадь стебля, которая контактирует с водой, и увеличит площадь, доступную для укоренения розы.

Наконец, сделайте легкие, поверхностные надрезы (просто царапину) по бокам стебля розы. Это также увеличит площадь, доступную для большего количества воды, поступающей в розу, и для образования большего количества корней!

Чтобы укоренить черенки розы из букета в воде, просто поместите их в тонкую, высокую емкость с водой и убедитесь, что все листья остаются сухими.

Меняйте воду каждые несколько дней, чтобы она была аэрированной и свободной от роста бактерий. Затем просто подождите несколько недель, пока не сформируются корни розы или рубцовая ткань.

Как только черенок розы из букета укоренится, пересадите его в горшок с почвой. Чтобы переход был успешным, не допускайте полного высыхания почвы между поливами в течение первых нескольких недель.

Источник: thegirlwithashovel.

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