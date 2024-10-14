Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2024 года, узнайте о своей любви, карьере, здоровье или личной жизни, вот еженедельные гороскопы для всех солнечных знаков Зодиака.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2024 года для всех знаков Зодиака выглядит так:

Овен

21 марта – 19 апреля

Полнолуние этой недели в вашем знаке неизбежно должно вызвать сильные эмоции. Это не должно быть пыткой, но должно помочь вам прояснить, что требует вашего внимания. Не торопитесь взаимодействовать с любой искрой интенсивности внутри вас, чтобы не действовать и ненужно не помешивать уже кипящий котел. Возьмите на себя свою роль и работайте из этой предпосылки, Овен. Это время для исцеления и роста, но принять его — ваша задача.

Телец

20 апреля-20 мая

Это довольно важное время для вас, Телец. Может возникнуть соблазн отключиться или действовать, но ни то, ни другое на самом деле не заставит вас почувствовать себя лучше. Пришло время столкнуться с правдой того, что есть в вашей жизни и мире вокруг вас. Если ваши страхи мешают вашей готовности признавать и принимать вещи, то вашим главным приоритетом является исследование и распаковка ваших страхов. Не отказывайтесь от себя или своих самых сильных эмоций на этой неделе.

Близнецы

21 мая-21 июня

К сожалению, в это время вы, скорее всего, будете иметь дело с довольно сильными тревогами, близнецовая звезда. Может возникнуть соблазн сделать поспешные выводы или начать действовать, не имея достаточно информации, но это некоторые импульсы, которых следует избегать. Постарайтесь как следует понять, что происходит и почему это вызывает эмоции, которые вы чувствуете, прежде чем пытаться что-либо «исправить». На этой неделе лучший способ удержаться — отпустить.

Рак

22 июня-22 июля

Вы так усердно работали над собой, Рак, и это видно. По мере того, как вы становитесь более верными себе и тому, чего хотите в этой жизни, вы должны по-новому чтить свои границы. На этой неделе важно, чтобы вы взяли на себя ответственность за то, чтобы прояснить, что реально и истинно для вас. Хотя это не гарантирует, что это найдет отклик у людей, с которыми вы близки, или пойдет так, как вы хотите, это гарантирует, что правда будет прояснена. И из этого положения вы сможете сделать максимально здоровый выбор.

Лев

23 июля – 22 августа

Парадоксально, но путь к обретению большего контроля над собой или своей жизнью требует, чтобы вы большую часть времени отказывались от контроля. Вы не можете силой заставить людей и ситуации стать такими, какими вы хотите их видеть, и ожидать, что будете довольны результатами. Используйте свою страсть и волю, чтобы укрепить себя и поднять окружающих. Даже если у вас нет того, что вы хотите сейчас, вы можете расставить приоритеты в том, что вам нужно. Не теряйте фокус на самом важном, Лео.

Дева

23 авг.-22 сент.

Сосредоточьтесь на общей картине, Дева. На этой неделе вам, вероятно, придется прояснить или утвердить границы. Если они исходят из честного места, то худшее, что может случиться, это то, что вы увидите необходимые корректировки, которые отражают ваши потребности, независимо от того, удовлетворяются они или нет. Если вы утверждаете границы из позиции защиты или в попытках манипулировать людьми или ситуациями, вам, вероятно, придется иметь дело с серьезным ответным ударом на этой неделе. Уделите время, чтобы исследовать свои мотивы, прежде чем высказать свое мнение.

Весы

23 сентября – 22 октября

Полнолуние этой недели в вашем доме отношений призвано встряхнуть все. Вместо того, чтобы крепко держаться за попытки сохранить все как есть, будьте готовы подвергать сомнению практически все, Весы. Сейчас не время для поиска ответов, а скорее время для того, чтобы стать более честными относительно того, что мотивирует ваши вопросы. Вы достаточно смелы, чтобы проделать внутреннюю работу, которую требует этот момент, и сопротивляться желанию зацикливаться на том, что думают, чувствуют или делают другие люди.

Скорпион

23 сентября – 22 октября

На этой неделе важно, чтобы вы отдали приоритет самоанализу, Скорпион. Вероятно, вы чувствуете себя выгоревшим, подавленным или просто отсталым. Важно, чтобы вы рассортировали свой недавний опыт, чтобы увидеть, что вы приняли или приняли, что вам не под силу. Вместо того, чтобы реагировать на свои сложные эмоции по их сути, постарайтесь исследовать, что их мотивирует, чтобы вы могли понять себя. Не позволяйте страху мотивировать вас, моя любовь.

Стрелец

22 ноября – 21 декабря

Как бы вы ни любили перемены, когда они исходят от других людей таким образом, что вам некомфортно, это совсем другая история. Сейчас не время для догадок в ваших отношениях, Стрелец. Инвестируйте в людей, которые вам близки, в практических отношениях. Исследуйте их интересы, задавайте вопросы и проводите время с теми, кто вам дорог. Вместо того, чтобы предполагать худшее, инвестируйте в лучшее.

Козерог

22 дек.-19 янв.

Вы рискуете упустить из виду общую картину, зацикливаясь на беспокойствах и страхах, которые вы не можете контролировать. Сосредоточьте свою энергию на общей картине на этой неделе, Козерог. Вам, возможно, придется пойти на некоторые компромиссы в краткосрочной перспективе, чтобы достичь большей свободы в долгосрочной перспективе, но вам нужна правильная перспектива, чтобы принять это решение. Не позволяйте своему страху перемен или неопределенности помешать вам создать жизнь, которой вы действительно хотите жить, мой прагматичный друг.

Водолей

20 января – 18 февраля

Чтобы пройти через липкую эмоциональную территорию, в которой вы оказались, вам нужно оставаться в контакте с тем, что вы чувствуете, и своими эмоциональными моделями. Возьмите на себя ответственность за свою часть и участие, даже если другой человек виноват. Разберитесь со своими сокровенными истинами, и шаги, которые вы чувствуете призванными предпринять, будут развиваться вместе с вами.

Рыбы

19 февраля – 20 марта

Важно, чтобы вы защищали свою энергию, Рыбы. Вам не нужно извиняться, оправдываться или защищать себя за то, что вам нужен перерыв. Однако вам нужно ясно общаться, прежде чем вы исчезнете из жизни людей или измените программу. Немного общения будет иметь большое значение на этой неделе, так что будьте достаточно смелы, чтобы выразить, где вы находитесь и что вам нужно, моя любовь.

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