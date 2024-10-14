Огурцы в мешках осенью необходимо выращивать в тёплой, почти жаркой, влажной атмосфере, поэтому для них нужны условия теплицы или парникового тоннеля.

Мешки для выращивания огурцов осенью — идеальный способ для получения урожая на солнечных террасах и балконах, а также в теплице.

Мешки для выращивания или тканевые горшки — еще один вариант для выращивания вкусных огурцов осенью.

Как вырастить огурцы в мешке осенью:

По мере роста растений огурцов они развивают обширную корневую систему, которая эффективно подрезается воздухом краями мешка для выращивания.

Мешки для выращивания осенью поддерживают здоровую корневую систему и, в свою очередь, здоровые огурцы.

Однако им нужно гораздо больше воды, чем пластиковому или деревянному контейнеру. Некоторые мешки для выращивания довольно низкого качества и служат всего пару лет.

Несмотря на то, что размеры мешков для выращивания огурцов осенью составляют всего 35 см x 95 см, в них достаточно места для трех овощных растений, что обеспечит вас достаточным количеством овощей для нескольких приемов пищи.

Мешки для выращивания оругцов осенью традиционно использовались под стеклом и были введены в качестве альтернативы посадке непосредственно в тепличную почву. Отсутствие постоянных границ означало, что пространство можно было использовать более эффективно в течение года, и огурцы не заражались почвенными болезнями.

Сегодня мешки по-прежнему идеально подходят для выращивания огурцов в теплице, но также прекрасно подходят для солнечного места на открытом воздухе.

Источник: epicgardening.

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