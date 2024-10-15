Садоводам больше всего нравится выращивать из листья салата на подокиннике семян, потому что это быстрее, чем размножать черенком и дешевле.
Как вырастить на подоконнике листья салата:
Из всех съедобных растений листья салата имеет одну из самых низких потребностей в освещении, но ему все равно нужно находиться в очень светлом месте, которое получает не менее 4 часов прямого солнечного света.
Прежде чем вырастить на подоконнике листья салата, нужно знать, что он известен как «культура прохладной погоды». Если он почувствует потепление, он «стрелкуется» — выпускает цветы и в процессе становится горьким.
Место посадки листьев салата может иметь некоторое влияние на температуру — более низкие позиции на стеллаже для выращивания.
Как узнать, взойдут ли на подоконнике листья салата:
Неделя 1-2: Проверка на наличие ростков листьев салата на подоконнике.
Вы можете увидеть всходы уже через 2 дня (хотя обычно это происходит через 7 дней). Если прошло 10 дней, а ростков все еще нет, скорее всего, ваш салан не прижился.
Неделя 3: Проверьте свои саженцы листьев салата.
Нет необходимости прореживать листья салата, но вам следует проверить прогресс ваших саженцев, чтобы убедиться, что у вас достаточно света. О
Источник: geturbanleaf.
Последние новости Украины:
Трипсу на огурцах можно преодолеть: два самых бюджетных метода.
Как вырастить клубнику из семян: секрет хорошего урожая.
Как правильно высаживать помидоры в открытую почву: лучшие дни.