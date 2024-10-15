Садоводам больше всего нравится выращивать из листья салата на подокиннике семян, потому что это быстрее, чем размножать черенком и дешевле.

Как вырастить на подоконнике листья салата:

Из всех съедобных растений листья салата имеет одну из самых низких потребностей в освещении, но ему все равно нужно находиться в очень светлом месте, которое получает не менее 4 часов прямого солнечного света.

Прежде чем вырастить на подоконнике листья салата, нужно знать, что он известен как «культура прохладной погоды». Если он почувствует потепление, он «стрелкуется» — выпускает цветы и в процессе становится горьким.

Место посадки листьев салата может иметь некоторое влияние на температуру — более низкие позиции на стеллаже для выращивания.

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Как узнать, взойдут ли на подоконнике листья салата:

Неделя 1-2: Проверка на наличие ростков листьев салата на подоконнике.

Вы можете увидеть всходы уже через 2 дня (хотя обычно это происходит через 7 дней). Если прошло 10 дней, а ростков все еще нет, скорее всего, ваш салан не прижился.

Неделя 3: Проверьте свои саженцы листьев салата.

Нет необходимости прореживать листья салата, но вам следует проверить прогресс ваших саженцев, чтобы убедиться, что у вас достаточно света. О

Источник: geturbanleaf.

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