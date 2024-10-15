Новые листья салата можно выращивать на подоконнике из семян, размножать из укоренившегося растения или покупать живыми во многих садовых центрах.

Садоводам больше всего нравится выращивать из листья салата на подокиннике семян, потому что это быстрее, чем размножать черенком и дешевле.

Как вырастить на подоконнике листья салата:

Из всех съедобных растений листья салата имеет одну из самых низких потребностей в освещении, но ему все равно нужно находиться в очень светлом месте, которое получает не менее 4 часов прямого солнечного света.

Прежде чем вырастить на подоконнике листья салата, нужно знать, что он известен как «культура прохладной погоды». Если он почувствует потепление, он «стрелкуется» — выпускает цветы и в процессе становится горьким.

Место посадки листьев салата может иметь некоторое влияние на температуру — более низкие позиции на стеллаже для выращивания.

Как узнать, взойдут ли на подоконнике листья салата:

Неделя 1-2: Проверка на наличие ростков листьев салата на подоконнике.

Вы можете увидеть всходы уже через 2 дня (хотя обычно это происходит через 7 дней). Если прошло 10 дней, а ростков все еще нет, скорее всего, ваш салан не прижился.

Неделя 3: Проверьте свои саженцы листьев салата.

Нет необходимости прореживать листья салата, но вам следует проверить прогресс ваших саженцев, чтобы убедиться, что у вас достаточно света. О

Источник: geturbanleaf.

Последние новости Украины:

Трипсу на огурцах можно преодолеть: два самых бюджетных метода.

Как вырастить клубнику из семян: секрет хорошего урожая.

Как правильно высаживать помидоры в открытую почву: лучшие дни.