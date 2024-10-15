Садоводы назвали лучшие варианты, что можно посадить в теплице осенью после уборки урожая.

Многие люди исчерпывают свои идеи, когда дело доходит до осени, и оставляют свою теплицу бездействующей, и зря, узнайте, что можно посадить после уборки урожая.

Но с небольшой долей фантазии вы можете выращивать в своей теплице осенью все, что угодно, и поддерживать ее продуктивность вплоть до конца года.

Что после уборки урожая можно посадить в теплице осенью:

Теплица осенью позволяет выращивать разнообразные овощи, которые процветают при более низких температурах. Вот список того, что вы можете выращивать осенью в своей теплице.

Салат и молодые побеги, универсальные культуры: кресс-салат, салат Батавия, салат дуболистный, салат Айсберг, салат Ромэн, салат Ружетт, салат-салат.

Цикорий, альтернатива традиционным салатам: дикий зеленый цикорий или красный веронский эндивий.

Что можно посадить в теплице осенью после уборки урожая:

Капуста для разнообразия текстур и блюд: брокколи, цветная капуста, китайская капуста Пэ Цай, капуста Мизуна, кольраби.

Листовые овощи, устойчивые к низким температурам: фенхель, китайская горчица, белый лук-порей, красный лук, щавель, лук-порей, мангольд с белыми стеблями.

Корнеплоды для запекания или для начала сезона супов: черная свекла, свекла Кьоджа, репа, редис, морковь.

Травы для придания вкуса соусам и различным блюдам: зимний кервель и петрушка.

Источник: myfood.

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