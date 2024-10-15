Садоводы дали несколько полезных советов, когда осенью посадить нарциссы, чтобы они зацвели с первым теплом.
Для того чтобы луковицы нарциссов, посаженные осенью, могли произвести цветочную почку, требуются низкие температуры.
Высаживайте луковицы нарциссов в месте, которое получает не менее шести часов солнечного света в день для достижения наилучших результатов.
Когда осенью посадить нарциссы, чтобы они зацвели с первым теплом:
Теперь, когда вы понимаете важность посадки луковиц осенью и выбрали луковицы нарциссов, пришло время заняться посадкой.
Для успешной посадки нарциссов осенью выполните следующие шаги:
Подготовка почвы для посадки нарциссов. Начните с выбора подходящего места в вашем саду.
Убедитесь, что почва хорошо дренируется, так как луковицы нарциссов склонны к гниению в условиях заболоченности.
Если ваша почва тяжелая глинистая, рассмотрите возможность внесения в нее органического вещества или песка для улучшения дренажа.
Используйте садовые вилы или культиватор, чтобы разрыхлить почву на глубину около 20 см.
Копание лунок для нарциссов. Общее правило посадки луковиц — копать лунку, которая в три раза глубже высоты луковицы. Например, луковицу высотой 5 см следует сажать на глубину 15 см. Для более крупных луковиц, таких как тюльпаны или нарциссы, стремитесь к глубине около 20 см.
Размещение нарциссов.
Поместите луковицы нарциссов в лунку острым концом вверх. Располагайте их в соответствии с конкретными рекомендациями для каждого типа луковиц, обычно на расстоянии 10–15 см друг от друга для крупных луковиц, таких как тюльпаны и нарциссы, и на расстоянии 5–7 см друг от друга для более мелких луковиц, таких как крокусы.
Источник: farmergracy.
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