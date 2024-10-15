Узнайте, как осенью посадить нарциссы до того, как земля замерзнет, ​​и вы увидите прекрасное цветение, когда в следующем году вернется теплая погода.

Садоводы дали несколько полезных советов, когда осенью посадить нарциссы, чтобы они зацвели с первым теплом.

Для того чтобы луковицы нарциссов, посаженные осенью, могли произвести цветочную почку, требуются низкие температуры.

Высаживайте луковицы нарциссов в месте, которое получает не менее шести часов солнечного света в день для достижения наилучших результатов.

Когда осенью посадить нарциссы, чтобы они зацвели с первым теплом:

Теперь, когда вы понимаете важность посадки луковиц осенью и выбрали луковицы нарциссов, пришло время заняться посадкой.

Для успешной посадки нарциссов осенью выполните следующие шаги:

Подготовка почвы для посадки нарциссов. Начните с выбора подходящего места в вашем саду.

Убедитесь, что почва хорошо дренируется, так как луковицы нарциссов склонны к гниению в условиях заболоченности.

Если ваша почва тяжелая глинистая, рассмотрите возможность внесения в нее органического вещества или песка для улучшения дренажа.

Используйте садовые вилы или культиватор, чтобы разрыхлить почву на глубину около 20 см.

Копание лунок для нарциссов. Общее правило посадки луковиц — копать лунку, которая в три раза глубже высоты луковицы. Например, луковицу высотой 5 см следует сажать на глубину 15 см. Для более крупных луковиц, таких как тюльпаны или нарциссы, стремитесь к глубине около 20 см.

Размещение нарциссов.

Поместите луковицы нарциссов в лунку острым концом вверх. Располагайте их в соответствии с конкретными рекомендациями для каждого типа луковиц, обычно на расстоянии 10–15 см друг от друга для крупных луковиц, таких как тюльпаны и нарциссы, и на расстоянии 5–7 см друг от друга для более мелких луковиц, таких как крокусы.

Источник: farmergracy.

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