Независимо от того, собрали ли вы богатый урожай или собрали кучу моркови на местном рынке, важно знать, как хранить морковь на зиму.

Давайте рассмотрим все тонкости хранения моркови на зиму, чтобы вы могли сохранить ее такой же свежей и питательной, как в день сбора.

Как хранить морковь на зиму:

Суть вопроса при хранении моркови — сохранять ее влажной и прохладной.

Сорта с толстой сердцевиной особенно подходят для более длительного хранения, независимо от того, храните ли вы ее в земле, в подвале, в холодильнике или замораживаете.

Чтобы сохранить свежесть урожая на зиму, храните морковь в прохладном сухом месте. Начните с удаления зелени, которая может вытягивать влагу из корнеплодов.

Не мойте морковь сразу, вместо этого дайте ей немного высохнуть и вялить в проветриваемом помещении.

После высыхания запечатайте ее в пакеты с застежкой-молнией и положите в отделение для фруктов и овощей в холодильнике.

Этот метод сохраняет большинство сортов моркови свежими более 10 дней с минимальной потерей питательных веществ.

Хранение моркови в морозильнике на зиму:

Морковь, как и многие овощи, содержит ферменты, которые начинают влиять на ее цвет, текстуру и содержание питательных веществ вскоре после сбора урожая. К счастью, мы можем пресечь это в зародыше с помощью бланширования.

Это быстрое погружение в паровую воду или бурное кипячение с последующим погружением в ледяную ванну останавливает эти ферменты намертво, сохраняя эти качества свежей моркови с грядки.

Когда придет время замораживать, независимо от того, имеете ли вы дело с маленькой молодой морковью или с более крупной, нарезанной на ровные куски, ее нужно будет окунуть в горячую воду.

Источник: westcoastseeds.

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