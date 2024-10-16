Осень — время для некоторых важных дел в саду, но слишком часто садоводы-любители забывают о своих черешнях, как только урожай собран.

Летняя засуха также может повлиять на развитие почек следующего года, поэтому важно знать, как осенью подготовить черешню к следующему сезону.

Подготовка черешни к зиме имеет большое значение, но все же оставляет часть успеха следующего года в зависимости от погодных условий в начале этого вегетационного периода и в следующем вегетационном периоде.

После сбора урожая черешни деревья начинают процесс закаливания, чтобы подготовиться к зиме.

Домашние садоводы не хотят делать ничего, что могло бы помешать этому процессу. Вот некоторые практики, которых следует избегать при подготовке черешни к следующему сезону:

Осенняя подкормка черешни продуктами, содержащими азот или фосфор. Вам следует избегать подкормки продуктами, содержащими азот, после начала июля, включая компост или навоз.

Обрезка, за исключением обрезки мертвой древесины черешни. Если ветка сломана, сделайте чистый срез, но планируйте обрезку до воротника ветки ранней весной.

Опрыскивание черешни, за исключением сульфата меди от бактериального ожога и курчавости листьев персика на персиках и нектаринах. Сульфат меди следует опрыскивать только осенью на деревьях, которые были поражены бактериальным ожогом или курчавостью листьев персика.

Удобряйте газон на расстоянии от плодовых деревьев черешни осенью, так как азот в удобрении для газона может замедлить закаливание плодовых деревьев.

Источник: extension.

Читайте также:

Как правильно подкормить редиску и не испортить урожай: популярные ошибки

Вырастет сочная и хрустящая: чем подкормить капусту после высадки в открытый грунт

Не пропустите важный срок: какие фруктовые деревья нужно обрезать весной для хорошего урожая